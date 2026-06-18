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Petrișor Peiu îl contrazice pe Murad: Nu este logic să votăm un Guvern din care nu facem parte

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins categoric posibilitatea ca partidul să voteze pentru învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea, după ce colegul său, deputatul Mohammad Murad, a afirmat că parlamentarii formațiunii ar putea susține noul Executiv.
Petrișor Peiu îl contrazice pe Murad: Nu este logic să votăm un Guvern din care nu facem parte
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
18 iun. 2026, 09:53, Politic
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„În primul rând, Adrian Veștea este desemnat într-un mod care viciază sensul democrației noastre de către președintele Nicușor Dan. Deci nu are legitimitatea unei majorități parlamentare. Deci este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu facem parte”, a declarat Petrișor Peiu joi dimineața, într-o intervenție la Digi24. 

Prin declarația sa, senatorul a infirmat declarațiile făcute de deputatul AUR, Mohammad Murad care a afirmat că formațiunea ar putea vota pentru învestirea Guvernului propus de Adrian Veștea. 

„53% șanse să votăm guvernul Veștea. Eu cred că mâine o să vedem răsăritul (…) nu am informații, dar simt că se întâmplă ceva pozitiv. Țara are nevoie, depășește interesul partidului (criza actuală n.r.) și intrăm pe platforma națională (…) asumăm orice decizie dacă duce la ceva bun pentru țară (…) Este nevoie de un nou început”, declara Murad miercuri la Antena 3 CNN. 

Peiu a insistat că AUR nu are niciun motiv să voteze în favoarea unui Executiv din care nu face parte și a criticat programul de guvernare prezentat de premierul desemnat. 

„Programul lor de guvernare este același ca programul Bolojan, ca programul Tomac. Nicio referire la reducerea TVA, nicio referire la reducerea impozitului pe profit, nicio referire la indexarea pensiilor și așa mai departe. Toate chestiunile care sunt importante pentru noi nu apar acolo”, a declarat liderul AUR. 

Despre ce vor face deputații și senatorii AUR la votul de încredere din Parlament, Peiu a afirmat simplu: „Nu vom vota. Sau chiar nu vom fi în sală. Una din două”. 

Premierul desemnat, liberalul Adrian Veștea, anunța miercuri că joi ar putea depune lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament și surse parlamentare declară pentru MEDIAFAX că joi ar putea avea loc votul de învestitură. 

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