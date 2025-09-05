Israelul condamnă declarațiile Teresei Ribera pe care le consideră „portavoce” a Hamas

Joi, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a emis cea mai puternică condamnare a Bruxelles-ului până în prezent cu privire la atacul Israelului asupra Gazei.

„Condamnăm cu fermitate acuzațiile nefondate formulate de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene”, a declarat ministerul de externe într-o postare pe X joi seara. „Prin acest gest, Ribera s-a transformat într-un purtător de cuvânt al propagandei Hamas”.

„În loc să repete calomnia sângeroasă a „genocidului” răspândită de Hamas, Ribera ar fi trebuit să ceară eliberarea tuturor ostaticilor și ca Hamas să depună armele, astfel încât războiul să poată lua sfârșit”, a adăugat ministerul.

Ribera, în cea mai puternică condamnare a UE față de acțiunile Israelului în Fâșia Gaza, a declarat joi studenților de la Sciences Po că „genocidul din Gaza expune eșecul Europei de a acționa și de a vorbi cu o singură voce”.

Ribera, la fel ca țara sa natală, Spania, a fost una dintre cele mai fervente critici ale războiului Israelului împotriva Gazei, dar discursul de joi a marcat prima dată când a descris în mod explicit situația ca fiind un genocid.

Într-un interviu acordat luna trecută pentru POLITICO, Ribera a declarat că foametea, strămutarea și uciderile din Gaza „seamănă foarte mult” cu un genocid, solicitând UE să ia în considerare suspendarea acordului de asociere cu Israelul.

Comisia Europeană și majoritatea guvernelor UE au evitat până acum să folosească cuvântul genocid.

Israelul a negat acuzațiile de genocid. Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu afirmă că acțiunile sale în Gaza sunt de autoapărare, ca răspuns la uciderea a aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, de către Hamas, pe 7 octombrie 2023.

Între timp, Israelul se confruntă cu o condamnare internațională tot mai puternică înaintea reuniunii Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York din această lună, unde unele țări au declarat că vor recunoaște statalitatea palestiniană.