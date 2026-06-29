Judecătoarea Anca Maria Pena, sancționată că nu a redactat 330 de hotărâri judecătorești. Decizia ÎCCJ

ÎCCJ a luat o decizie în materie disciplinară pentru încălcarea obligațiilor de serviciu în cazul magistratului Pena Anca-Maria.

„Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă a soluționat dosarul nr. 642/1/2026, având ca obiect recursul formulat de doamna judecător Pena Anca-Maria împotriva hotărârii nr. 3J din 3 martie 2026, pronunțată de Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 10/J/2025.

Prin hotărârea atacată, doamna judecător a fost sancționată disciplinar cu diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 3 luni, în temeiul art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2022.

Înalta Curte a respins recursul ca nefondat, constatând că sunt întrunite elementele constitutive al abaterii disciplinare prevăzute de dispozițiile art. 271 lit. q) teza I din Legea nr. 303/2022 referitoare la neredactarea hotărârilor judecătorești, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege.

S-a avut în vedere conduita doamnei judecător care a înregistrat, în mod constant şi progresiv, întârzieri în redactarea hotărârilor judecătorești, acestea fiind imputabile doamnei judecător a cărei conduită nu este justificată de cauze obiective și scuzabile.

Sancțiunea disciplinară aplicată este menită să atragă atenția magistratului sancționat asupra consecințelor negative inerente unui mod de lucru defectuos. Instanța supremă reafirmă astfel importanța îndeplinirii în termenele prescrise de lege a îndatoririlor profesionale specifice unei funcții de prestigiu în sistemul judiciar”, arată ÎCCJ.

Potrivit Inspecției Judiciare, judecătoarea Anca Maria Pena, judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, nu a redactat 330 de hotărâri judecătorești.

„Acțiune disciplinară Pena Anca Maria, judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. q) teza I din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor: S-a reținut că fapta doamnei judecător concretizată în neredactarea în termenul legal a unui număr de 330 hotărâri judecătorești, cele mai vechi fiind din februarie 2023, în condițiile în care magistratul a mai fost sancționat disciplinar pentru aceeași faptă, întrunește elementele constitutive ale abaterii disciplinare sus-menționate dat fiind că procedurile judiciare s-au prelungit nejustificat, părțile au fost lipsite de posibilitatea exercitării unei eventuale căi de atac, iar în cauză nu s-au identificat elemente de natură a înlătura caracterul imputabil al faptei”, a spus Inspecția Judiciară.

Judecătoarea Anca Maria Pena de la Judecătoria Sectorului 2 a fost vizată de mai multe acțiuni ale Inspecției Judiciare și sancționată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Principalele acuzații au vizat nerespectarea termenelor legale pentru redactarea a sute de hotărâri judecătorești.

În 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis diminuarea indemnizației sale cu 15% pe o perioadă de timp, modificând o sancțiune inițială dată de CSM.

Inspecția Judiciară a înaintat o nouă acțiune disciplinară împotriva magistratei, constatând grave restanțe în motivarea a sute de hotărâri. Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a admis această acțiune, constatând nereguli privind termenele de redactare