Decizie ÎCCJ: judecătoarea Maria Rădulescu de la Ploiești, exclusă inițial de CSM din magistratură, mutată disciplinar timp de 1 an

„Astăzi, 22 iunie 2026, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1296/1/2025, recursul declarat de recurenta Rădulescu Maria împotriva încheierilor din 12 martie 2025, 9 aprilie 2025 şi 7 mai 2025, precum și a hotărârii nr. 3J din 20 mai 2025, pronunţate de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 11/J/2024.

Prin hotărârea recurată a fost admisă acţiunea disciplinară pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 271 lit. b), g) teza I şi l) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurărilor, cu consecinţa aplicării sancţiunii disciplinare a „excluderii din magistratură”, prevăzută de art. 273 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ.

După administrarea unui amplu probatoriu, Completul de 5 judecători a reţinut, în unanimitate, săvârşirea de către recurentă doar a abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. b) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurărilor.

Cu majoritate, s-a apreciat că, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, recurenta a manifestat o serie de atitudini nedemne, respectiv a exhibat şi întreţinut un tipar comportamental conflictual, lipsit de respect şi bună-credinţă în relaţionarea profesională cu colegii judecători şi personalul auxiliar de specialitate al instanţei, incompatibil cu înaltele standarde de integritate şi conduită pe care funcţia de judecător le presupune.

Înalta Curte a constatat că, prin fapta săvârşită de recurentă, au fost încălcate onoarea şi demnitatea profesiei, precum şi prestigiul funcţiei de judecător, cu consecinţa afectării grave a raporturilor de serviciu şi a climatului organizaţional, cu impact asupra bunei desfăşurări a activităţilor profesionale din cadrul instanţei.

Admiţând recursul, instanţa supremă, cu majoritate, a procedat la reindividualizarea sancţiunii aplicate recurentei prin hotărârea atacată, în raport cu circumstanţele concrete ale săvârşirii abaterii reţinute, stabilite nemijlocit în faza procesuală a recursului, precum şi cu valorile lezate, în sensul aplicării sancţiunii disciplinare constând în „mutarea disciplinară pentru o perioadă efectivă de un an”.

Prin sancţiunea disciplinară definitivă aplicată, Înalta Curte reafirmă jurisprudenţa sa constantă în materie disciplinară, în sensul că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, judecătorii au îndatorirea de a manifesta o atitudine echilibrată şi constructivă, bazată respectul şi buna-credinţă impuse de exigenţele statutului profesional, de natură a ocroti imaginea justiţiei ca serviciu public pus în slujba societăţii”, arată ÎCCJ.

La finalul anului 2024, Inspecția Judiciară a exercitat o acțiune disciplinară împotriva judecătoarei. Acesteia i s-au imputat abateri prevăzute de Legea nr. 303/2022, printre care atitudini conflictuale în raport cu conducerea instanței și colegii, dar și nerespectarea celerității în soluționarea cauzelor.

Pe 20 mai 2025, Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a admis acțiunea și a dispus excluderea din magistratură a judecătoarei Maria Rădulescu.

În iunie 2025, instanța supremă a anulat hotărârea de suspendare automată din funcție. Ulterior, Secția pentru judecători a CSM a pus în executare soluția ICCJ, dispunând repunerea în situația anterioară și recunoașterea vechimii în magistratură.

Magistratului i s-a reproșat o conduită profesională necorespunzătoare și i s-a reținut o modalitate agresivă de adresare în dialogul direct cu conducerea Judecătoriei Ploiești, cu colegii judecători și cu personalul auxiliar.

Acțiunile sale au fost descrise ca manifestări ostile care au întreținut o stare constantă de tensiune și au afectat atmosfera de lucru necesară realizării actului de justiție.

Inspecția a constatat și nerespectarea repetată, din motive imputabile, a termenelor legale de soluționare și redactare a hotărârilor judecătorești. În plus, intârzierile acumulate în gestionarea propriilor dosare au fost considerate o încălcare directă a dreptului justițiabililor la un proces într-un termen optim.

Judecătoarei Maria Rădulescu i s-a reproșat refuzul explicit de a comunica și de a colabora în mod direct cu managementul instanței.Raportul a consemnat nerespectarea deciziilor emise de Colegiul de conducere al instanței și a obligațiilor stabilite prin regulamentele interne de organizare.