Kenya: Nouă eleve, acuzate de uciderea a 16 colege în urma unui incendiu izbucnit la un internat

Autoritățile judiciare din Kenya au anunțat marți că nouă eleve vor fi judecate pentru 16 capete de acuzare de omor, în legătură cu incendiul izbucnit în mai la internatul Utumishi, notează AFP.

Incendiul s-a produs la un internat care găzduia eleve cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, iar în urma tragediei, 16 adolescente și-au pierdut viața, iar alte 132 au fost rănite.

Cele nouă eleve inculpate se află în arest încă din 29 mai, la o zi după producerea incendiului, fiind inițial acuzate de incendiere, acuzațiile fiind extinse în urma analizării unor noi probe.

Țara est-africană se confruntă de ani de zile cu incendii frecvente în căminele școlare. Potrivit datelor menționate în anchetă, Crucea Roșie din Kenya a înregistrat nu mai puțin de 47 de incendii în internatele școlare doar în anul 2026.

Experții consideră că fenomenul este alimentat și de frustrările acumulate în cadrul unui sistem educațional considerat subfinanțat și extrem de solicitant pentru elevi.

Kenya s-a confruntat și în trecut cu tragedii similare. Cel mai grav incendiu școlar din istoria recentă a țării a avut loc în 2001, când 67 de elevi au murit într-un internat din Machakos.