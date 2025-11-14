La Kaufland, clienții vor putea merge și la doctor, dar și la cumpărături. Retailerul a lansat deja un program pilot de telemedicină

Într-un magazin Kaufland din Mosbach, Germania, clienții pot beneficia acum de consultații medicale în timp ce își fac cumpărăturile, scrie ESM.

Centrul de telemedicină, numit S | Medical Room, este amenajat într-un spațiu de 54 de metri pătrați și include cabine fonoizolate și care oferă intimitate, amplasate în zona pre-casă a magazinului din Mosbach.

Asistenți medicali vor fi disponibili în cadrul S | Medical Room, iar consultațiile cu medicii de la S | Medical Centre din cadrul Sana MVZ am Stiftsberg vor avea loc prin apel video, a precizat Kaufland.

Asistență medicală primară

Retailerul german a subliniat că acest nou centru de telemedicină nu este destinat tuturor problemelor medicale.

Simptomele trebuie să poată fi evaluate prin telemedicină. Dacă evaluarea inițială nu este posibilă, pacienții vor fi sfătuiți să se adreseze altor unități medicale.

Programările pot fi făcute online sau în persoană. Totuși, Kaufland și Sana MVZ intenționează ca procesul de check-in să fie efectuat prin smartphone sau printr-o tabletă oferită la fața locului.

Pacienții pot vizita noul centru de telemedicină pentru consultații inițiale sau de urmărire între orele 8:00 și 19:00, de luni până sâmbătă.

Pentru a marca lansarea S | Medical Room în Kaufland Mosbach, clienții pot beneficia și de servicii suplimentare, precum analiza impedanței bioelectrice sau un control al stilului de viață, contra cost.

Utilizarea spațiilor de retail

Retailerul german afirmă că este unul dintre cei mai mari proprietari de spații comerciale din Germania, cu aproximativ 1,1 milioane de metri pătrați de suprafață închiriabilă, pe care intenționează să o folosească pentru proiecte inovatoare.

René Wolf, șeful departamentului de leasing din cadrul Kaufland Germania, a declarat:

„Ca parte a conceptului nostru de one-stop-shopping, extindem locațiile noastre pentru a include oferte și servicii care le oferă clienților valoare adăugată dincolo de cumpărăturile săptămânale. Suntem bucuroși să explorăm noi direcții pentru a realiza acest lucru.

Odată cu proiectul pilot din sucursala noastră din Mosbach, acumulăm în prezent experiență pentru a înțelege cum răspund clienții la aceste servicii și cum funcționează modelul în utilizarea de zi cu zi. Rezultatele acestui test practic ne vor arăta dacă și în ce condiții are sens extinderea conceptului în alte locații.”