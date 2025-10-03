Lagarde, președinta BCE: Înăspriți reglementările privind instituțiile nebancare înainte să fie prea târziu

„Este imperativ să se extindă supravegherea asupra instituțiilor nebancare implicate în activități similare celor bancare sau care au legături semnificative cu sectorul bancar — iar factorii de decizie trebuie să facă acest lucru cât mai curând posibil”, a declarat Cristine Lagarde într-un discurs ținut la Amsterdam cu ocazia pensionării lui Klaas Knot, fostul președinte al Consiliului pentru Stabilitate Financiară.

Lagarde a afirmat că trecerea timpului de la ultima mare criză financiară a diminuat vigilența factorilor de decizie politică față de riscurile care se acumulează în sistem, potrivit Politico.

Aceste riscuri sunt acum asumate de o varietate de fonduri speculative și fonduri de credit, mai degrabă decât de sectorul bancar tradițional, în principal datorită faptului că băncile, și nu fondurile de investiții, au suportat greul valului de reglementări care a urmat crizei din 2008.

Lagarde a afirmat că acest lucru a creat condiții inegale între bănci și instituțiile nebancare și a recunoscut „oboseala reglementării” care a motivat băncile să facă presiuni pentru un regim mai ușor.

Cu toate acestea, ea a afirmat că soluția nu este reducerea reglementării în cazul băncilor, ci mai degrabă uniformizarea acesteia, prin aplicarea unor standarde mai stricte instituțiilor nebancare.

„Prevenirea instabilității este întotdeauna mai puțin costisitoare decât repararea daunelor ulterioare”, a avertizat Lagarde, menționând că povara reparării daunelor tinde să cadă asupra băncii centrale.