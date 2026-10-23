Luca Niculescu a discutat la telefon cu omologul său din Ucraina despre securitatea din zona Mării Negre

Într-o postare încărcată vineri pe X, Guvernul României a scris că Luca Niculescu a reafirmat „solidaritatea neclintită a României față de Ucraina,în apărarea suveranității și integrității sale teritoriale și sprijinul nostru continuu”.

„Am convenit să ne consolidăm proiectele comune în domeniile dronelor, infrastructurii, logisticii și energiei pentru a spori conectivitatea și securitatea regională”, a transmis Niculescu în postare.

PM @LucaNiculescu: I had an in-depth phone conversation with the Prime Minister of Ukraine, @KoretskyiUA, about the security situation in Ukraine and the Black Sea region, including after recent attacks on commercial vessels. — Guvernul României (@GuvernulRo) October 23, 2026

De asemenea, premierul a precizat că parteneriatul strategic dintre cele două țări „oferă cadrul pentru o coordonare strânsă și continuă, inclusiv în ceea ce privește protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților românești din Ucraina, lucru care rămâne o prioritate pe agenda noastră”.

„Guvernul își menține angajamentul de a sprijini Ucraina la aderarea în UE”, se mai arată în postare.

Tot în aceeași zi, Niculescu a condamnat incidentul din Marea Neagră, unde o navă a fost lovită de drone.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”, a transmis pe Facebook premierul.

Niculescu a declarat că autoritățile române au fost în contact permanent pentru gestionarea situației, iar prioritatea este salvarea marinarilor.

Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viață și una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute.