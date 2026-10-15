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MApN dă startul noilor înscrieri pentru a II-a serie de soldați și gradați profesioniști. Câte locuri sunt disponibile

MApN a anunțat joi că au început noi înscrieri pentru a II-a serie de soldați și gradați profesioniști. Câte locuri sunt disponibile și când începe pregătirea.
MApN dă startul noilor înscrieri pentru a II-a serie de soldați și gradați profesioniști. Câte locuri sunt disponibile
Sursa foto: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro
Ioana Târziu
15 oct. 2026, 17:08, Social
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Numărul de locuri disponibile

Ministerul Apărării Naționale anunță că a fost aprobat planul de recrutare și sunt disponibile 2.172 de locuri în toată țara.

Conform MApN, sunt eligibile persoanele care au o vârstă cuprinsă între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin zece clase.

De asemenea, este precizat faptul că și persoanele care au mai participat la selecții în trecut pot încerca din nou.

„Experiența de data trecută te poate ajuta acum”, se arată în postarea încărcată pe Facebook-ul MApN.

Unde au loc înscrierile

Înscrierile au loc „la unitatea militară în care vrei să îți începi cariera”.

Pregătirea durează 12 săptămâni și va începe pe 7 decembrie 2026.

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