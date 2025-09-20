Mii de persoane evacuate în Hong Kong după descoperirea unei bombe mari din al Doilea Război Mondial

Poliția a declarat că bomba avea 1.5 metri lungime și cântărea aproximativ 450 de kilograme. Aceasta a fost descoperită de muncitori în construcții în Quarry Bay, un cartier rezidențial și comercial aglomerat din partea de vest a insulei Hong Kong.

„Am confirmat că acest obiect este o bombă din al Doilea Război Mondial”, a declarat Andy Chan Tin-Chu, un oficial al poliției, în fața reporterilor înainte de operațiune. El a spus că, din cauza „riscurilor extrem de mari asociate cu eliminarea sa”, aproximativ 1.900 de gospodării, în care locuiesc 6.000 de persoane, au fost „îndemnate să evacueze rapid”.

Operațiunea de dezactivare a bombei a început vineri seara și a durat până sâmbătă, în jurul orei 11:30. Nimeni nu a fost rănit în timpul operațiunii, potrivit AP.

Bombe rămase din al Doilea Război Mondial sunt descoperite din când în când în Hong Kong.

Orașul a fost ocupat de forțele japoneze în timpul războiului, când a devenit o bază pentru armata și transportul maritim japonez. Statele Unite, împreună cu alte forțe aliate, au vizat Hong Kongul în raiduri aeriene pentru a perturba liniile de aprovizionare și infrastructura japoneză.