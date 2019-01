Ministrul Sănătăţii despre medicii rezidenţi din Craiova care îşi plătesc masa: 10 lei de două ori pe lună nu e mult

Medicii rezidenţi nu au masa asigurată, anunţă ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precizând că salariul acestora este încadrat între 2.500 şi 6.000 de lei, iar achitarea contravalorii de 10 lei de două ori pe lună nu reprezintă un efort financiar mare.

“Medicii rezidenţi nu beneficiază de norma de hrană, de aceea mâncare în gardă. Firma de catering - care asigura gratuit pentru că aşa dorea - la un moment dat a spus: Sunt mai mulţi medici rezidenţi nu mai dorim să le asigurăm norma. Şi atunci spitalul a spus: Dacă doriţi să luaţi masa, o puteţi face contra sumei de zece lei. A fost doar o chestiune de Craiova. Un medic rezident are începând de la 2.500 de lei în primul an, până la 6.000 în ultimul an. Deci, zece lei de două ori pe lună nu cred că ar fi foarte mult”, a spus ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la RealitateaTV.

Precizările vin după ce conducerea Spitalului de Urgenţă Craiova a postat un anunţ în sediul instituţiei care a fost ulterior publicat pe Facebook, potrivit căruia medicii rezidenţi trebuie să îşi plătească meniul începând cu data de 1 ianuarie. Masa va fi asigurată în mod gratuit doar pentru medicii specialişti şi primari.

“Vă rugăm să informaţi medicii rezidenţi care efectuează gărzi în secţia dumneavoastră că spitalul va asigura masa doar pentru medicii specialişti sau primari. Medicii rezidenţi care doresc să mănânce la bucătărie a spitalului o pot face contracost”, a fost anunţul făcut de conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova şi postat pe Facebook.

Managerul Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova, Eugen Georgescu, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că în unitatea sanitară sunt aproximativ 100 de medici rezidenţi.

Georgescu a precizat că măsura ca rezidenţii să plătească mâncarea de la cantina spitalului a fost luată de la 1 ianuarie. Surse din cadrul spitalului au declarat, pentru MEDIAFAX, că firma care asigură hrana în Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, serviciul fiind externalizat, nu a mai vrut să asigure gratuit mâncarea rezidenţilor invocând costurile prea mari.

