Mircea Abrudean, mesaj după atacurile la adresa lui Cristian Tudor Popescu: Gestul de intimidare trebuie anchetat de instituțiile abilitate

Într-o postare încărcată pe contul său de Facebook, Mircea Abrudean a scris că „intimidarea unui jurnalist pentru opiniile sale este inacceptabilă și trebuie condamnată fără echivoc”.

„Protejarea drepturilor jurnaliștilor înseamnă inclusiv protejarea dreptului fiecărui cetățean de a vorbi liber”, continuă președintele Senatului.

Gesturile „nu trebuie trecute cu vederea”

Gesturile de intimidare „nu trebuie trecute cu vederea și care n-ar trebui să intre într-o normalitate”, susține el. Mai mult, consideră că astfel de gesturi „trebuie anchetate de instituțiile abilitate”.

„Indiferent despre cine este vorba, libertatea de expresie trebuie respectată în România”, afirmă Abrudean.

Acesta precizează că astfel de gesturi care pot incita la violență, nu doar verbală, „nu ne fac bine și nu fac bine democrației”.

Președintele Senatului susține că „este chiar un atac la libertatea presei și toate instituțiile din România trebuie să trateze cu maximă seriozitate acest lucru”.

Nicușor Dan a reacționat și el în urma atacurilor

Și Nicușor Dan a descris atacurile la adresa jurnalistului drept „inacceptabile”.

„Libertatea presei este garantată de Constituție, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă”, a transmis Nicușor Dan.

Reacțile lui Mircea Abrudean și ale lui Nicușor Dan vin după mai multe gesturi și mesaje ale susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central. Acestea au fost îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu, în urma pozițiilor exprimate de acesta în spațiul public.