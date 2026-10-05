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Ce au discutat liderii AUR cu Nicușor Dan. Dungaciu: Ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlantic

Liderii AUR au stat față în față cu Nicușor Dan, într-o nouă rundă de consultări pentru desemnarea celui de-al patrulea premier, la Palatul Cotroceni. Aceștia au spus că s-au contrat cu președintele pe mai multe teme.
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Coralia Frigea
05 oct. 2026, 15:37, Politic
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Petrișor Peiu, Dan Dungaciu și alți doi lideri din AUR au discutat cu președintele, în cadrul unei noi runde de consultări pentru formarea viitorului Guvern. A fost cea mai lungă întâlnire de până acum ca durată, după ce Nicușor Dan a discutat și cu reprezentanții PSD.

Dungaciu și Peiu au declarat că au avut mai multe contre cu președintele în cadrul discuției. Reprezentanții AUR au criticat modul în care Nicușor Dan își desfășoară activitatea.

„Discuțiile au fost taxate mai degrabă pe ceea ce se întâmplă în România și nu trebuie să se întâmple în România, adică o formulă în care, practic, democrația nu mai funcționează din moment ce regulile de funcționare ale democrației sunt în afara sistemului democratic”, a declarat Dan Dungaciu, vicepreședinte AUR.

Cerința președintelui: Guvern fără AUR

Liderii AUR i-au reproșat președintelui faptul că a declarat public că nu vrea ca AUR să facă parte din viitorul executiv. Nicușor Dan și-ar fi argumentat răspunsul.

„Ne-a acuzat că am atentat la stabilitatea financiară a statului, ceea ce nu e cazul, că n-am fost la putere. Ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlantic. Și i-am explicat care este definiția euroatlantismului României. Atașamentul necondiționat la cele trei tratate care sunt baza euroatlantismului României: Tratatul NATO, Tratatul Uniunii Europene și Tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Acum, în această discuție, i-am reproșat că a început cu un atac nedemn la adresa unui partid, nejustificat, ilegitim”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Din delegația AUR trimisă la consultările de la Palatul Cotroceni a lipsit președintele partidului, George Simion. El a anunțat dinainte, pe rețelele de socializare, că nu vrea să discute despre viitorul Guvern până când Călin Georgescu nu va fi eliberat din arestul preventiv.

Sursa video: Digi 24

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