Nicușor Dan, după gesturile îndreptate împotriva lui Cristian Tudor Popescu: Inacceptabile

Într-o postare pe Facebook, președintele României susține că jurnaliștii nu trebuie să devină ținte ale amenințărilor, hărțuirii sau violenței din cauza opiniilor exprimate.

„Libertatea presei este garantată de Constituție, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele subliniază că apărarea libertății presei nu ține de simpatii politice, ci de respectare a democrației și a demnității fiecărui cetățean.

Nicușor Dan afirmă că opiniile unui jurnalist pot fi criticate și că dezacordul este firesc într-o societate democratică, însă consideră inacceptabil ca dezbaterea publică să se transforme în amenințări, intimidare sau incitare la ură.

Reacția lui Nicușor Dan vine după mai multe gesturi și mesaje ale susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central, îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu, în urma pozițiilor exprimate de acesta în spațiul public.