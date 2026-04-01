Mircea Abrudean, mesaj la 85 de ani de la Masacrul de la Fântâna Albă: A fost un act de genocid planificat împotriva identității noastre naționale

„Pe 1 aprilie 1941, trupele sovietice au masacrat mii de români din Bucovina care fugeau de teroarea ocupației, dorind doar să se întoarcă acasă.

Înarmați doar cu icoane, cruci și steaguri albe, aproximativ 3.000 de bunici și străbunici de-ai noștri au pornit într-un marș pașnic spre granița cu țara mamă, România. Visul lor s-a frânt la doar 3 kilometri de libertate, în poiana Varnița”, se arată în mesajul publicat miercuri pe Facebook de Mircea Abrudean.

Oficialul român a condamnat ferm actul trupelor sovietice și a făcut apel pentru menținerea memoriei colective: „A fost un act de genocid planificat împotriva identității noastre naționale. Sângele celor uciși în pădurea Varnița ne obligă să nu mai permitem niciodată ca istoria să fie rescrisă prin tăcere sau frică. Demnitatea și adevărul istoric sunt singurele arme împotriva uitării”.

Petrecut la 1 aprilie 1941, aproximativ 3.000 de persoane care încercau să treacă granița în România pentru a scăpa de sub regimul sovietic de ocupație instituit în Bucovina de Nord, a fost ucise de trupele NKVD, serviciul sovietic de informații.