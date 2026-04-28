Abrudean: Vom avea un birou reunit al celor două camere în care stabilim calendarul moțiunii

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, că după ce se va verifica dacă moțiunea depusă împotriva Guvernului Ilie Bolojan întrunește toate condițiile prevăzute de regulament, va exista un birou reunit al celor două camere pentru a se stabili calendarul moțiunii de cenzură.
Marian Neacșu: Moțiune va trece. Dacă, suntem pregătiți să mergem în opoziție
„Mulțumesc României”. Maia Sandu l-a grațiat și predat pe fostul șef al SIS, Alexandru Bălan, în Belarus, la schimb cu un cetățean moldovean captiv în Rusia. Bălan a fost acuzat de trădare. Medierea, cu sprijinul SUA
George Simion a refuzat să răspundă la întrebarea: „Este PSD un partid corupt?”
A bătut George Simion palma cu PSD? Liderul AUR: „Nu avem ce să discutăm în acest moment despre o coaliție de guvernământ cu PSD”
Simion, după depunerea moțiunii de cenzură: Sperăm să nu fim arestați pentru asta
Laura Buciu
28 apr. 2026, 15:16, Politic

„Am avut suficiente moțiuni încât să știm ce avem de făcut”, a spus Abrudean.

Întrebat dacă PNL va găsi susținerea pentru Ilie Bolojan, Abrudean a spus că PNL și-a arătat susținerea pentru Ilie Bolojan în repetate rânduri, prin voturi succesive în forurile de conducere.

„În continuare vom face tot ceea ce este posibil pentru a bloca această moțiune de cenzură, așa cum, de altfel, este normal să se întâmple. Nu sunt motive, din punctul nostru de vedere, pentru această criză politică și guvernamentală generată de PSD cu sprijinul AUR”, a mai spus președintele Senatului.

Abrudean a mai spus că dacă această moțiune de cenzură va trece, „evident că este responsabilitatea PSD și a AUR să propună o formulă de guvernare și să obțină o susținere parlamentară în acest sens”.

„Pentru că asta este regula în democrație: cine dărâmă un guvern trebuie să pună ceva în loc, adică să vină și cu soluția. Nu e suficient să generezi o criză politică economică și să atragi toate riscurile asupra României, pentru că aici suntem, în această situație suntem. Într-o perioadă în care avem și un eveniment de politică externă extrem de important, aici avem Summit-ul B9 pe 13 mai, când vor veni lideri politici și lideri ai țărilor de pe flancul estic, inclusiv secretarul general NATO, noi să fim într-o situație de instabilitate politică arată, cred eu, iresponsabilitate și până la urmă vor trebui să vină și cu soluție”, a spus ircea Abrudean.

Chestionar asupra posibilității de a exista un guvern nou până la summit-ul B9, Abrudean a răspuns că „tehnic este posibil”, dar nu crede că acest lucru se va întâmpla.

„Sigur că pe calendar acest lucru este posibil. După cum știți, dacă guvernul pică la moțiune, există o perioadă de interimat până când se găsește o nouă majoritate, președintele desemnează un prim-ministru care trebuie să-și obțină un vot în Parlament. Tehnic este posibil, practic nu cred că se va întâmpla acest lucru”, a răspune președintele Senatului.

Recomandarea video

Câți prefecți are PSD și ce efect are solicitarea lui Grindeanu, ca aceștia să demisioneze din funcții
G4Media
Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
Gandul
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Așa arată România educată. Imagini dezolante într-un liceu din Timișoara. Elevi înghesuiți la subsol, în clase pline de igrasie și mucegai. „Venim cu măști de protecție ca pe timpul pandemiei de Covid”
Libertatea
Ecuația piureului perfect | Cât lapte și cât unt trebuie să pui, în funcție de câți cartofi ai folosit
CSID
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Promotor