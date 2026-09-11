Misterul unei nave scufundate din cel de-al Doilea Război Mondial. S-a descoperit ceva neașteptat

O echipă de oameni de știință italieni și albanezi a publicat în revista „Frontiers in Ocean Sustainability” rezultatele cercetărilor efectuate între iunie 2022 și septembrie 2024 în Golful Vlora, în largul coastei Albaniei.

Ce animale acvatice trăiesc pe navă

Acolo, se află epava navei spital italiene „Po”. scufundată din cel de-al Doilea Război Mondial. Aceasta acționează în prezent ca un recif artificial, unde trăiesc organisme marine pe cale de dispariție și specii invazive periculoase, notează Blic.

Nava „Po” a fost scufundată în 1941 în timpul războiului greco-italian, după ce a fost lovită de o torpilă provenită de la avionul britanic Fairey Swordfish. Astăzi, peste 80% din suprafața sa este acoperită de viață marină.

Colonizarea are loc datorită efectului de recif artificial. Structurile solide scufundate oferă organismelor marine adăpost în crăpături, dar și hrană sub formă de alge și organisme care trăiesc la suprafață.

În timpul cercetărilor, pe epavă au fost observați pești-leu sau licurici (Pterois miles). Aceasta este o altă apariție dintr-o serie de apariții înregistrate ale acestei specii la granița dintre Marea Ionica și Marea Adriatică. Aici, speciile invazive migrează din Marea Roșie prin Canalul Suez, potrivit sursei citate.

O consecință a schimbărilor climatice

„Din păcate, nu o pot numi o adevărată surpriză științifică. Consecințele schimbărilor climatice sunt bine cunoscute și previzibile astăzi. Ceea ce este poate cel mai surprinzător este viteza cu care se produc aceste schimbări, acționând ca un motor și un amplificator al pătrunderii organismelor tropicale și străine. Vorbesc despre o salinitate impresionantă și temperaturi neobișnuit de ridicate, cu vârfuri permanente de căldură extremă”, subliniază biologul și scafandrul științific Simone Modugno.

„De cel puțin trei ani, am observat o creștere constantă și de neoprit a populației de pești precum peștele-leu de-a lungul coastei albaneze, precum și a altor specii de plante invazive, moluște și crustacee, dar și revenirea spontană a ursului mediteranean (Monachus monachus). Acum, coastele albaneze se confruntă cu excese constante, la fel ca și coastele grecești și sudul Italiei, iar populația de pește-leu a explodat cu adevărat”, a adăugat el.

Cea mai semnificativă descoperire a fost înregistrată în august 2023, când oamenii de știință au filmat un urs mediteranean odihnindu-se în interiorul cavităților acoperite ale navei. A fost prima prezență confirmată a acestei specii în Golful Vlora din 1996, mai arată sursa.