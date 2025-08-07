Moscova a convocat un diplomat italian cu privire la „campania anti-rusă”

Măsura vizează și „reacția disproporționată” a guvernului italian la lista Ministerului rus de Externe cu personalități care ar fi făcut declarații de „ură” împotriva Rusiei, printre care se numără președintele Sergio Mattarella, vicepremierul și ministrul de Externe Antonio Tajani și ministrul Apărării Guido Crosetto.

Ambasadorul rus la Roma a fost convocat săptămâna trecută de guvernul italian în legătură cu lista, iar premierul Giorgia Meloni a condamnat-o, potrivit Ansa.

„Italia a ales cu fermitate să susțină Ucraina în fața războiului brutal de agresiune declanșat de Rusia, acum trei ani, și continuă să-și declare sprijinul față de poporul ucrainean în rezistența sa eroică”, a declarat Meloni într-un comunicat.

„Publicarea de către Ministerul Afacerilor Externe a unei liste cu presupuși „rusofobi”, acuzați de „incitare la ură” împotriva Rusiei, nu este altceva decât o altă operațiune de propagandă, menită să distragă atenția de la responsabilitățile grave ale Moscovei, care sunt bine cunoscute comunității internaționale și pe care aceasta le-a condamnat încă de la început”.

„Aș dori, prin urmare, să îmi exprim solidaritatea față de președintele Republicii, Sergio Mattarella, miniștrii Antonio Tajani și Guido Crosetto și toți cei care au fost ținta acestei provocări inacceptabile”.

Mattarella a fost ținta unor critici deosebit de dure din partea Moscovei după ce, într-un discurs ținut la Universitatea din Marsilia în februarie, a comparat Rusia cu al Treilea Reich nazist în legătură cu invazia Ucrainei.