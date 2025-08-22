NASA a publicat o nouă imagine captivantă: un pulsar și nebuloasa din jurul său merg ”mână în mână”

De atunci, astronomii au folosit Chandra și alte telescoape pentru a continua observarea acestui obiect. Acum, noile date radio de la Australia Telescope Compact Array (ATCA) au fost combinate cu datele cu raze X ale lui Chandra pentru a oferi o nouă perspectivă asupra acestei stele explodate și a mediului său, pentru a ajuta la înțelegerea proprietăților și formei sale deosebite.

În centrul acestei noi imagini se află pulsarul B1509-58, o stea neutronică care se rotește rapid și are un diametru de doar aproximativ 20km. Acest obiect minuscul este responsabil pentru producerea unei nebuloase complexe (numită MSH 15-52) care se întinde pe o distanță de peste 150 de ani-lumină. Nebuloasa, care este produsă de particule energetice, seamănă cu o mână umană cu palma și degetele întinse îndreptate spre partea dreaptă sus în raze X.

Prăbușirea unei stele masive a creat pulsarul atunci când o mare parte a stelei s-a prăbușit spre interior odată ce și-a consumat combustibilul nuclear durabil. O explozie ulterioară a trimis straturile exterioare ale stelei în spațiu sub forma unei supernove, potrivit NASA.

Pulsarul se rotește de aproape șapte ori pe secundă și are un câmp magnetic puternic, de aproximativ 15 trilioane de ori mai puternic decât cel al Pământului. Rotația rapidă și câmpul magnetic puternic fac din B1509-58 unul dintre cei mai puternici generatori electromagnetici din Galaxie, permițându-i să propulseze un vânt energetic de electroni și alte particule departe de pulsar, creând nebuloasa.

Imagine captivantă

Această versiune prezintă o imagine compusă dintr-o nebuloasă și un pulsar care seamănă foarte mult cu o mână cosmică întinsă spre un nor roșu neon.

Norul roșu neon se află în partea de sus a imaginii, chiar în dreapta noastră, față de centru. Rupturile din nor dezvăluie fire aurii întrețesute, asemănătoare cu pânze de păianjen sau cu o substructură în formă de grilaj. Acest nor este rămășița supernovei care a format pulsarul din centrul imaginii. Pulsarul, o stea neutronică care se rotește rapid și are un diametru de doar 12 mile, este mult prea mic pentru a fi văzut în această imagine, care reprezintă o regiune a spațiului cu o lățime de peste 150 de ani-lumină.

Jumătatea inferioară a imaginii este dominată de o mână albastră masivă care se întinde spre pulsar și norul supernovă. Aceasta este o nebuloasă complexă numită MSH 15-52, un vânt energetic de electroni și alte particule expulzate din pulsar. Asemănarea cu o mână este incontestabilă. În interiorul nebuloasei, dungile și vârtejurile de culoare albastră variază de la palid la bleumarin, evocând o radiografie medicală sau mâna doritoare a unui gigant, fantomă cosmică.

Mâna și nebuloasa sunt contrastate de negrul spațiului, înconjurate de zeci de puncte aurii strălucitoare. În partea stângă jos, un nor auriu de hidrogen se extinde dincolo de marginile imaginii. În această compoziție, aurul reprezintă datele optice, roșul reprezintă datele radio ATCA, iar albastrul, portocaliul și galbenul reprezintă datele cu raze X de la Chandra. În locul în care mâna albastră a nebuloasei se suprapune cu datele radio în roșu, degetele apar încețoșate și violete.