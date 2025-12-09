Medicii avertizează asupra unei legături ascunse între diabet și sănătatea orală, cu efecte asupra întregului organism

Diabetul este în creștere la nivel global, însă una dintre consecințele sale cel mai des trecute cu vederea se află în cavitatea bucală, scrie Science Alert.

Complicațiile orale, de la boala parodontală la cariile severe, sunt atât cauze, cât și efecte ale unui control glicemic deficitar, creând un cerc vicios adesea ignorat de pacienți și chiar de specialiști.

Sănătatea orală în diabet

Nivelurile ridicate și prelungite de zahăr din sânge slăbesc vasele de sânge, încetinesc vindecarea și reduc capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor.

Țesuturile din cavitatea bucală, intens vascularizate și încărcate cu numeroase terminații nervoase și bacterii, devin astfel extrem de vulnerabile.

Studiile arată că persoanele cu diabet au un risc crescut de boală gingivală, gură uscată, infecții orale, ulcerații, probleme cu protezele și pierderea dinților.

Toate acestea pot afecta alimentația, starea generală și chiar controlul glicemic.

Boala gingivală, gura uscată și progresia rapidă a cariilor

Experții subliniază relația dintre boala gingivală și diabet, glicemia ridicată hrănește bacteriile, accelerând inflamația și pierderea osoasă.

În același timp, infecțiile gingivale îngreunează stabilizarea glicemiei.

Gura uscată, frecventă la diabeticii care iau anumite medicamente, reduce saliva, principalul mecanism natural de apărare al gurii.

Fără salivă, aciditatea crește, mineralizarea scade, iar cariile avansează rapid. Noi studii confirmă legătura între diabetul de tip 2 și degradarea dentară severă, pe fondul modificărilor cantitative și calitative ale salivei.

Prevenție, tratament și o calitate mai bună a vieții

Stomatologii pot ajuta la întreruperea acestui cerc vicios prin planuri preventive personalizate, precum aplicări cu fluor, paste specializate și ape de gură terapeutice.

Pentru purtătorii de proteze, saliva este crucială pentru confort și stabilitate, iar controlul uscăciunii previne ulcerațiile și infecțiile precum candidoza orală.

Implanturile dentare sunt o opțiune, dar numai dacă diabetul este bine controlat, din cauza riscurilor de vindecare lentă și infecție.

O igienă riguroasă, controalele stomatologice regulate și menținerea glicemiei în limite normale pot îmbunătăți semnificativ alimentația, sănătatea generală și calitatea vieții.