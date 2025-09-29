NATO și aliații săi încearcă să instruiască companiile de tehnologie de apărare pe câmpul de luptă

Euronews Next a participat la un eveniment anual al NATO în Portugalia, unde companiile de tehnologie de apărare sunt aduse pe câmpul de luptă, cel puțin pentru instruire.

Dronele zboară deasupra capului și alunecă sub apă, iar soldații poartă căști de realitate virtuală (VR) și monitorizează datele de pe hărți impresionante afișate pe ecrane. Un submarin nuclear navighează, de asemenea, în apele Centrului de Experimentare Operațională al Marinei Portugheze (CEOM) din Tróia.

Acest lucru face parte dintr-un exercițiu susținut de NATO, care s-a încheiat luna aceasta. Timp de trei săptămâni, marile forțe navale din 24 de țări, inclusiv Ucraina, au participat la cel mai mare exercițiu de sisteme maritime fără pilot, ca parte a unui exercițiu militar condus de Portugalia, REPMUS 2025 (Experimentare robotică și prototipare folosind sisteme maritime fără pilot).

Aliații au fost împărțiți în echipe roșii și albastre pentru a îndeplini misiuni una împotriva celeilalte. Ucraina, care s-a alăturat pentru prima dată, a făcut parte din echipa adversă roșie.

Căpitanul Valter de Bulha Almeida din Marina portugheză a declarat reporterilor că echipa roșie avea 61 de drone, 57 de vehicule de suprafață fără pilot (USV) și un vehicul terestru fără pilot.

Dronele au reprezentat o parte importantă a exercițiului din acest an, în contextul în care dronele navale sunt din ce în ce mai comune în armatele europene, iar Norvegia, Estonia, Polonia, Bulgaria și România au fost supuse unui război hibrid în ultimele săptămâni.

Una dintre noutățile provocării din acest an a fost testarea zilnică a bruiajului pentru a testa dronele în medii similare celor de luptă. Atât Rusia, cât și Ucraina bruiază semnalele GPS ale dronelor inamice.

Ucraina oferă lecții valoroase

O altă bătălie a Ucrainei împotriva Rusiei a fost apărarea împotriva dronelor, atât a celor de supraveghere, cât și a celor încărcate cu explozibili, a declarat anul trecut un oficial ucrainean pentru Euronews Next.

„Participarea Ucrainei este foarte importantă, deoarece ne prezintă procedurile și tacticile pe care le aplică pe linia frontului”, a declarat căpitanul Valter de Bulha Almeida din Marina portugheză pentru Euronews Next.

„Testăm o mulțime de tehnici și proceduri și este foarte important să ne înțelegem reciproc și să înțelegem capacitățile… tuturor unităților, tuturor participanților la exercițiu, inclusiv ale echipei ucrainene”.

Când a fost întrebat dacă echipa roșie sau cea albastră câștiga bătălia simulată, el a refuzat să anunțe un câștigător, dar a spus că Ucraina oferă lecții valoroase pe măsură ce aliații dezvoltă noi tactici.

Căpitanul Nuno Palmeiro Ribeiro, directorul Centrului OPEC al Marinei Portugheze, a declarat că o altă lecție importantă pe care Ucraina o oferă aliaților NATO este aceea de a învăța cum să facă mai mult cu mai puțin.

„Avem sisteme mult mai complexe, mult mai scumpe decât cele pe care le folosesc ei (Ucraina), iar acestea sunt foarte eficiente, așa că cred că este o lecție pe care trebuie să o învățăm”, a declarat el pentru Euronews Next.

„Trebuie să testăm intens”

Companiile de tehnologie învață, de asemenea, cum să colaboreze cu sectorul apărării și să-și testeze ofertele, un exemplu al ambiției NATO ca aliații să integreze mai bine noile tehnologii.

„La fel cum Elon Musk [are nevoie?] de rachete explozive, noi trebuie să acceptăm riscul, trebuie să testăm și să planificăm pentru următorii 20 de ani. Trebuie să se producă multe schimbări”, a declarat James Appathurai, director general interimar al Acceleratorului de inovare în domeniul apărării al NATO pentru Atlanticul de Nord (DIANA).

„Centrele de testare sunt excelente, dar nu sunt suficiente, trebuie să testăm intens și avem nevoie de un teren de testare bun”, a adăugat el în comentariile făcute la o conferință de presă la care a participat Euronews Next.

Exercițiul REPMUS reunește, de asemenea, mediul academic și companiile de tehnologie, astfel încât acestea să poată testa tehnologia lor și să colaboreze cu aceste forțe armate.

Companiile europene din domeniul apărării au participat în număr mare la exercițiu, care are loc în contextul în care blocul european crește cheltuielile pentru apărare de la preluarea mandatului de către președintele american Donald Trump, care a solicitat Europei să majoreze cheltuielile pentru NATO.

„Până acum, investițiile [Uniunii Europene] în apărare îi descurajau pe investitori, erau considerate la fel ca țigările și pornografia”, a declarat Appathurai pentru Euronews Next.

„Ce vom vedea acum este o creștere semnificativă a investițiilor (de capital de risc) în apărare în UE”.

Tróia se mândrește cu o zonă tehnologică liberă, o suprafață de 2.600 de kilometri pătrați unde companiile, mediul academic și armata pot experimenta în mod liber.

Tehnologiile

Compania franceză Akheros a desfășurat misiuni aproape în fiecare zi.

Cutia lor plug-in poate fi aplicată dronelor, care utilizează inteligența artificială (AI) pentru a analiza ceea ce se întâmplă pe teren sau pe mare. Este aproape imposibil de bruiat.

„După cum știe toată lumea, războiul din Ucraina a schimbat totul. Intrăm acum într-o paradigmă de război asimetric peste tot, astfel încât micile drone, cum ar fi dronele terestre sau navale sau UAV-urile, sunt foarte importante în acest tip de război și încorporează din ce în ce mai multă AI”, a declarat el pentru Euronews Next.

„Așadar, ceea ce vedem aici, la REPMUS, este schimbarea acestei paradigme, cu un nou tip de război, care este foarte agil și foarte rapid”, a adăugat el.

Între timp, compania germană RhineMetall prezintă sistemul său HERO, o dronă kamikaze cu patru aripi.

„Putem lansa de la o distanță de 60 de kilometri și să fim departe de țintă, fără a pune în pericol soldatul responsabil de dronă”, a declarat Matt McCarthy, manager de succes al clienților la UVision, un partener al Rhinemetal, pentru Euronews Next.

Între timp, compania finlandeză Kelluu a dezvoltat ceea ce pare a fi un dirijabil, dar funcționează ca o dronă și un satelit.

Este un dirijabil alimentat cu hidrogen și umplut cu hidrogen, cu o lungime de aproximativ 12 metri, care poate colecta date pentru a proteja infrastructura critică.

„Compania noastră se află la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Rusia. Avem multe interferențe GPS tot timpul”, a declarat Alex Salpani, șeful operațiunilor la Kelluu, pentru Euronews Next.

Testarea acestor tehnologii la REPMUS este „importantă, deoarece lumea se află într-o situație cu multiple amenințări, care cauzează probleme societăților noastre libere”, a declarat Luis Brito, analist media la Comandamentul Maritim Aliat al NATO, pentru Euronews Next.