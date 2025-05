Nicușor Dan despre George Simion: L-aș întreba dacă România are nevoie de un președinte care se postează cu clanuri interlope și se identifică cu frații Tate

„L-aș întreba dacă România are nevoie de un președinte care se postează cu clanuri interlope și care se identifică cu frații Tate. O casă e o chestiune serioasă și nu ai voie să dai astfel de speranțe oamenilor”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la promisiunile recente făcute de Simion în campanie.

George Simion nu a participat la dezbaterea organizată de Antena 3 CNN, fiind plecat într-o vizită externă în Polonia. În spațiul public au circulat recent imagini în care liderul AUR recunoaște că promisiunea privind oferirea de case „a fost o formă de promovare”.

Pe tema fiscalității, Nicușor Dan a dat asigurări că TVA-ul nu va crește în timpul mandatului său, dacă va ajunge președinte.

Nicușor Dan, despre diplome și fake news

Totodată, candidatul independent a subliniat că își dorește o Românie „în care orice copil să aibă aceleași șanse de reușită în viață și în care toată lumea să își poată permite o vacanță”. În context, a clarificat și un episod legat de imaginea sa cu un mic, spunând că a fost doar un gest spontan, „un răspuns la o mică supărare față de echipa de campanie, pentru că nu apucasem să mănânc înainte de filmare”.

Referitor la atacurile privind studiile sale, Nicușor Dan a respins ideea că ar fi contestat diplomele lui George Simion: „Eu am răspuns unui fake news, nu i-am contestat diplomele. E absurd să vrei să conduci o țară când nu ai condus nimic niciodată. În comunism, pentru olimpiade se selectau copii care erau centralizați și pregătiți special. Eu am fost la Craiova, de-aia am dat bacul acolo.”