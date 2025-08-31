Noua pastilă pentru tensiunea arterială „reduce riscul de probleme cardiace în 12 săptămâni”

Cercetătorii au raportat reduceri „spectaculoase” ale tensiunii arteriale la pacienții care iau baxdrostat.

Experții estimează că acest medicament, dezvoltat de AstraZeneca, ar putea ajuta până la 10 milioane de persoane în Marea Britanie și jumătate de miliard în întreaga lume.

Baxdrostat acționează prin blocarea unei enzime care produce aldosteron, un hormon vital pentru reglarea tensiunii arteriale și a conținutului de sare din organism, potrivit Independent.

Studiul global BaxHTN, condus de profesorul Bryan Williams de la UCL, a inclus aproape 800 de pacienți din 214 clinici din întreaga lume.

Desfășurarea studiului

După 12 săptămâni, pacienții care au luat baxdrostat au înregistrat o scădere a tensiunii arteriale cu aproximativ 9-10 mmHg, ceea ce, potrivit cercetătorilor, este suficient pentru a reduce riscul de probleme cardiace.

În altă parte, aproximativ patru din zece pacienți care au luat baxdrostat au atins niveluri sănătoase ale tensiunii arteriale, comparativ cu mai puțin de doi din zece în grupul placebo.

Profesorul Williams, președintele catedrei de medicină la UCL, a declarat că rezultatele sugerează că medicamentul „ar putea ajuta până la jumătate de miliard de oameni la nivel global și până la 10 milioane de oameni numai în Marea Britanie”.

El a declarat agenției de știri PA: „Hipertensiunea arterială afectează 1.3 miliarde de oameni la nivel global și știm că rămâne cea mai importantă cauză prevenibilă de deces prematur, în principal din cauza bolilor de inimă, accidentelor vasculare cerebrale, bolilor renale, dar și din ce în ce mai mult din cauza demenței”.

El a adăugat: „Timp de mai mulți ani, s-a considerat că nu era nevoie să se mai dezvolte medicamente pentru tratarea hipertensiunii arteriale, deoarece aveam suficiente medicamente.

„Dar ceea ce nimeni nu a luat în considerare este că medicamentele pe care le avem nu ating încă ratele de control pe care le dorim.

„Așadar, este cu adevărat încântător să vedem că se dezvoltă noi medicamente în acest domeniu, deoarece acestea sunt extrem de necesare”.

O problemă frecventă

Hipertensiunea arterială este foarte frecventă, estimându-se că aproximativ 14 milioane de persoane din Marea Britanie suferă de această afecțiune.

Adesea nu prezintă simptome, iar dacă nu este tratată, poate provoca probleme grave, cum ar fi atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Profesorul Williams a declarat pentru PA că experții au realizat abia în ultimii 10 ani „rolul cu adevărat important” pe care aldosteronul – descoperit la UCL în 1952 – îl joacă în dezvoltarea hipertensiunii arteriale greu de controlat.

„Dacă nu eliminăm acest sistem într-un fel sau altul, devine dificil să controlăm tensiunea arterială la un număr foarte mare de persoane”, a adăugat el.

„Ce trebuia să se întâmple era să inhibăm producția de aldosteron și să o readucem la un nivel normal, astfel încât pacienții să nu mai aibă acest nivel ridicat în circulație. Și prin reducerea nivelului de aldosteron cu aceste medicamente, am observat o scădere spectaculoasă a tensiunii arteriale.

„Aveam o bănuială că acest lucru s-ar putea întâmpla cu unele dintre medicamentele mai vechi care vizează aldosteronul într-un mod diferit, dar ceea ce este interesant la această cale este că elimini sinteza, blochezi producția de aldosteron.

„Nu îl elimini complet, ci îl readuci la nivelurile pe care ne-am aștepta să le vedem la o persoană sănătoasă și care nu are probleme cu tensiunea arterială ridicată”.

Țintirea aldosteronului în acest mod nu numai că ar putea controla tensiunea arterială mai eficient, dar ar putea duce și la utilizarea unui număr mai mic de medicamente, sugerează prof. Williams.

Cererea de autorizare

AztraZeneca speră să depună cererea de autorizare a baxdrostatului la autoritățile de reglementare în domeniul medicamentelor în acest an.

Sharon Barr, vicepreședinte executiv al departamentului de cercetare și dezvoltare în domeniul biofarmaceutic al AstraZeneca, a declarat că rezultatele – publicate în New England Journal of Medicine și prezentate la Congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid – „demonstrează potențialul baxdrostatului în abordarea uneia dintre cele mai dificile provocări din domeniul îngrijirii cardiovasculare”.

Ea a adăugat: „Așteptăm cu nerăbdare să avansăm în demersurile de înregistrare a baxdrostatului la autoritățile sanitare în lunile următoare, pe lângă progresul rapid al unui program robust de dezvoltare clinică pentru indicațiile în care aldosteronul joacă un rol cheie, inclusiv boala renală cronică și prevenirea insuficienței cardiace.”