Hipertensiunea arterială afectează 1,4 miliarde de persoane în întreaga lume

Sunt câteva dintre concluziile raportului OMS „Raportul global privind hipertensiunea arterială 2025”, care prezintă o imagine îngrijorătoare pentru una dintre principalele cauze ale evenimentelor cardiovasculare.

„În fiecare oră, peste 1.000 de vieți se pierd din cauza accidentelor vasculare cerebrale și a atacurilor de cord provocate de hipertensiunea arterială, iar majoritatea acestor decese pot fi prevenite”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, conform ANSA.

„Cu voință politică, investiții și reforme pentru a integra controlul hipertensiunii arteriale în serviciile de sănătate, putem salva milioane de vieți și asigura acoperire universală de sănătate pentru toți”, a adăugat el.

În Italia, 42% din populația cu vârste cuprinse între 30 și 79 de ani suferă de hipertensiune arterială, ceea ce echivalează cu aproximativ 16,5 milioane de persoane. Dintre acestea, aproape 11 milioane nu au un control suficient al afecțiunii. În plus, aproximativ o treime nu știu că suferă de această afecțiune.