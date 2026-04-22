O instanță federală din SUA permite afișarea celor Zece Porunci în școlile din Texas

O curte federală de apel a decis că legea din Texas care impune afișarea celor Zece Porunci în fiecare clasă din școlile publice este constituțională. Decizia a fost luată cu un scor strâns de 9-7.
Sursa foto: Pixabay
Radu Mocanu
22 apr. 2026, 03:07, Știri externe

Curtea de Apel a SUA pentru al 5-lea circuit, cu sediul în New Orleans, a decis marți cu 9 voturi la 7 să susțină legea adoptată anul trecut în Texas, care obligă școlile publice să afișeze vizibil cele Zece Porunci în fiecare sală de clasă, informează Reuters. 

Opinia majoritară, redactată de judecătorul Stuart Kyle Duncan, susține că legea nu încalcă principiul separării dintre stat și religie și nici libertatea religioasă. 

Potrivit acestuia, legea nu impune practici religioase și nu sancționează persoanele care nu aderă la valorile exprimate în cele Zece Porunci.  

De cealaltă parte, contestatarii au criticat dur decizia. Avocatul Jon Youngwood a declarat: „Hotărârea instanței contravine principiilor fundamentale ale Primului Amendament și autorității obligatorii a Curții Supreme a SUA. Primul Amendament protejează separarea bisericii de stat și libertatea familiilor de a alege cum, când și dacă să ofere copiilor lor instruire religioasă”.

Procurorul General din Texas, Ken Paxton, a spus că decizia instanței reprezintă „o mare victorie” și a declarat: „Cele Zece Porunci au avut un impact profund asupra națiunii noastre și este important ca elevii să învețe din ele în fiecare zi”. 

În opinia separată, judecătoarea Irma Carrillo Ramirez a argumentat că instanța ar fi trebuit să respecte un precedent al Curții Supreme din 1980, care a declarat neconstituțională o lege similară din Kentucky.  

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Un renumit academician rus, aplaudat la scenă deschisă la Moscova când l-a criticat pe Vladimir Putin: „Totul se duce de râpă pentru noi”
Libertatea
Secretul Simonei Halep pentru o formă de invidiat la 34 de ani. Băutura simplă pe care o consumă zilnic
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor