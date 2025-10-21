Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că inculpata a fost găsită vinovată pentru ucidere a animalelor cu intenție, iar pedeapsa a fost suspendată pe un termen de supraveghere de doi ani.

În fața instanței, femeia, în vârstă de 65 de ani, și-a recunoscut fapta. Ea a mărturisit că s-a înfuriat după ce fiica ei și nepoata au adus pisica în apartament fără să-i ceară voie.

De altfel, pe parcursul procesului, mai mulți vecini care au fost audiați ca martori au declarat că inculpata era ”cunoscută în oraș drept o persoană conflictuală, posibil cu probleme psihice, ce face numai răutăți și care aruncă pe geam, în fața blocului, cu diverse obiecte, gunoi menajer, urină, scuipă pe ușile apartamentelor din bloc și fură hainele ce sunt lăsate la uscat de către vecini”.

Dincolo de pedeapsa cu suspendare, judecătorii Curții de Apel Ploiești au dispus internarea condamnatei într-un spital de psihiatrie până până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol ce a determinat luarea măsurii.

În motivarea deciziei, completul a reținut că ”Fapta de a ucide un animal, cu intenție, fără drept, prezintă o gravitate aparte, având în vedere limitele pedepsei prevăzute de lege pentru sancționarea acestei infracțiuni, pe de-o parte, iar pe de altă parte faptul că societatea se confruntă din ce în ce mai des cu cazuri de cruzimi îndreptate asupra animalelor”.