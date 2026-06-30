Parchetul Metropolitan de Investigații din Ungaria l-a interogat ca suspect pe fostul general-locotenent de poliție János Hajdu, fost director general al Centrului Antiterorist. Conform suspiciunii, șapte cetățeni ucraineni au fost reținuți fără temei legal și în condiții umilitoare în martie 2026 .

Conform unui comunicat al Parchetului Metropolitan de Investigații, la 4 martie 2026, János Hajdu a ținut o prezentare informativă liderilor implicați în sarcinile operative. La cererea Administrației Naționale Fiscale și Vamale (NAV), el a dat instrucțiuni ca vehiculele care transportau bancnote în dolari și euro și lingouri de aur de investiții din Austria în Ucraina prin Ungaria să fie oprite, iar cetățenii ucraineni să fie arestați sub suspiciunea unei infracțiuni.

A doua zi, 5 martie, la ora 13:00, ofițerii de poliție TEK au oprit cele două mașini ucrainene care transportau bani la rezervația Alacska de pe autostrada M0 . Cei șapte cetățeni ucraineni au fost scoși afară, întinși la pământ, cu mâinile încătușate la spate și cu glugile trase peste cap pentru a le acoperi ochii. Operațiunea a fost condusă personal de János Hajdu de la fața locului.

Parchetul l-a informat pe János Hajdu despre suspiciunea infracțiunii de reținere ilegală prin tortură a victimei.

János Hajdu este un fost general-loctenent de poliție din Ungaria, cunoscut în principal pentru că a fost directorul general fondator al Centrului Terorismului (TEK), serviciul de elită pentru combaterea terorismului din Ungaria. Acesta a condus instituția de la înființarea sa în 2010 până în primăvara anului 2026.

Înainte de a prelua conducerea TEK, Hajdu a servit o perioadă îndelungată ca director de securitate al partidului Fidesz și ca șef al pazei personale a premierului Viktor Orbán.

În mai 2026, János Hajdu a fost revocat din funcția de director general al TEK. Ulterior, la propunerea ministrului de interne, președintele Ungariei a semnat un decret prin care raportul său de serviciu în cadrul poliției a fost încetat definitiv, decizie publicată în Monitorul Oficial maghiar.

Ieri, Parchetul General de Investigare din Budapesta l-a audiat oficial pe János Hajdu ca suspect. El este acuzat de infracțiunea de lipsire de libertate în formă calificată (comisă prin chinuirea victimelor), vizând șapte acte materiale. Procurorii susțin că pe 5 martie 2026, forțele speciale TEK, coordonate personal de János Hajdu, au interceptat în trafic pe autostrada M0 două vehicule ucrainene de transport valori, iar cei șapte cetățeni ucraineni aflați în mașini au fost puși la pământ, încătușați cu mâinile la spate și li s-au pus cagule pe cap.

În prezent, fostul șef al TEK, susținut de Viktor Orbán, a depus o plângere împotriva punerii sub acuzare, nu a recunoscut comiterea faptelor, dar a dat o declarație în fața anchetatorilor. În prezent, acesta este cercetat în stare de libertate.

Premierul Péter Magyar a semnalat ulterior, într-un mesaj criptic, potrivit presei din Budapesta, că ar putea exista mai multe arestări, mulți interpretând acest lucru ca un indiciu că Viktor Orbán ar putea fi următorul pe listă.