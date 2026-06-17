Ungaria anchetează confiscarea de numerar și aur ucrainean făcută în mandatul lui Orban

Șapte cetățeni ucraineni care transportau 82 de milioane de dolari în numerar și aur în două vehicule blindate au fost reținuți pentru scurt timp în luna martie, sub suspiciunea de spălare de bani. Era un moment în care guvernul lui Viktor Orban, un aliat al Rusiei care a fost între timp demis, se afla în conflict cu Kievul, arată Reuters.

Banca ucraineană Oschadbank a transmis că angajații săi erau angajați într-o operațiune de rutină, de genul celor pe care le desfășura săptămânal de la invazia Rusiei în Ucraina.

Într-o postare pe Facebook de miercuri, prim-ministrul Peter Magyar, câștigător detașat al alegerilor din aprilie, a afirmat că procurorul general „trebuie să se ocupe de această chestiune fără întârziere”.

Orban a făcut din scepticismul față de sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia un punct central al campaniei sale electorale și a vetat noile sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Moscovei, precum și un împrumut pentru Kiev.

Ungaria a restituit banii și aurul Ucrainei cu câteva zile înainte de învestirea lui Magyar.