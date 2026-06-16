Parlamentul European interzice termenul „friptură pe bază de plante”. Și Paul McCartney s-a implicat

Parlamentul European a adoptat marți o lege care interzice, printre altele, utilizarea termenului „ friptură pe bază de plante ” în numele protejării crescătorilor de animale, permițând în același timp cârnații și burgerii vegetarieni, anunță Le Figaro.

Textul, intens dezbătut, a făcut obiectul unui compromis la care s-a ajuns în martie între deputații europeni și statele membre, într-un moment în care alternativele pe bază de plante sunt în plină expansiune, în special în Germania, cea mai mare piață europeană pentru aceste produse.

Politicienii de dreapta și industria cărnii au dorit să interzică termeni precum „friptură ” , „burger” sau „cârnat” pentru produsele vegetariene, argumentând că astfel de denumiri subminează „recunoașterea unui produs crud și 100% natural ”.

În cele din urmă, au convenit asupra unui text care rezervă termenii „friptură ” , „slănină” sau „ficat” doar pentru produsele din carne. Burgerii vegetarieni și cârnații pe bază de plante își vor putea păstra însă denumirile în această etapă.

Compromisul trebuie încă aprobat oficial de către cele 27 de state membre ale UE. Textul definește, de asemenea, carnea ca fiind „părți comestibile ale animalelor ”, excluzând termenul din orice produs cultivat în laborator sau pe bază de celule. „Aceasta este o victorie pentru producătorii noștri, pentru expertiza lor și pentru claritatea datorată consumatorilor ”, a declarat europarlamentarul Céline Imart (PPE, dreapta), europarlamentarul francez care a prezentat propunerea.

Chiar și Paul McCartney s-a implicat

Aceste măsuri, parte a unei legi mai ample care vizează consolidarea poziției fermierilor în lanțul valoric, au stârnit o furtună în Parlamentul European și nu numai. Chiar și o legendă a muzicii și-a exprimat opinia: Sir Paul McCartney. Fostul Beatles, autoproclamat vegetarian, și-a luat condeiul pentru a apăra fripturile de soia și cârnații de tofu. Dezbaterea este însă departe de a se fi încheiat. Noile reglementări se vor aplica inițial până la sfârșitul anului viitor.

Pentru următoarea perioadă, sunt deja în curs negocieri privind organizarea comună a piețelor UE pentru produsele agricole, care este revizuită la fiecare șapte ani. Înlocuitorii de carne vegetarieni au cunoscut o creștere bruscă în ultimii ani, determinate de preocupările consumatorilor cu privire la alimentația sănătoasă, bunăstarea animalelor și reducerea amprentei lor asupra mediului, deoarece creșterea animalelor este o sursă majoră de emisii de CO2.