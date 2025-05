Pasiunea din copilărie i-a obținut un loc în Cartea Recordurilor

Bărbatul a intrat în Cartea Recordurilor în anul 1995 cu cel mai lung lanț de ambalaje de gumă din lume care măsura aproximativ 3,6 km. De atunci, acesta și-a depășit oficial propriul record de opt ori. Conform celei mai recente măsurători oficiale, lanțul lui Gary are acum o lungime de 37,4 km. „La fiecare cinci ani, vin topografi, iar doi martori trebuie să verifice independent lungimea. Durează multe ore. În luna martie a acestui an, ei au înregistrat că lanțul meu era format din 2.963.789 de ambalaje”.

„Habar nu aveam atunci că în 1994 voi doborî un record mondial și voi apărea în cartea pe care o adoram în copilărie, totul datorită hobby-ului meu din copilărie – să fac lanțuri de hârtie din ambalaje de gumă de mestecat”.

Povestea lanțurilor din ambalaje de gumă

Gary Duschl spune că a învățat cum să facă lanțuri din ambalaje de gumă în 1965, la vârsta de 14 ani, după ce i-a văzut pe copiii mai mari de la școală împăturindu-și ambalajele de gumă în lanțuri lungi. „M-am apucat destul de repede și am participat la un concurs pentru a vedea cine poate face cel mai lung lanț din clasă. Am câștigat concursul, iar apoi am făcut cel mai lung lanț din școală”.

Acesta și-a păstrat lanțul la care a lucrat fără să își dea seama că, de fapt, deținea un record, potrivit The Guardian.

După 25 de ani, în 1992, a vizitat împreună cu soția sa muzeul Ripley din Ontario. „Am văzut un lanț uriaș cu ambalaje de gumă de mestecat atârnat de tavan ca parte a unuia dintre exponate. În timp ce ne uitam la el, ne gândeam amândoi la același lucru: lanțul meu este mult mai mare”.

„În 2010, președintele Ripley’s Entertainment m-a invitat la New York pentru a semna în Times Square, în fața presei, 3 milioane de verigi ale lanțului. A fost o zi atât de emoționantă. L-am rugat pe cumnatul meu să mă ajute să încarc lanțul într-o dubă și să-l duc până în oraș, unde l-am montat într-un amfiteatru mare, în fața tuturor camerelor”.

Pasiunea sa va continua până la bătrânețe, afirmă Gary. „Lanțul va continua să crească atâta timp cât mâinile mele vor continua să lucreze”.