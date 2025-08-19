Pasta de dinți fabricată din păr repară în mod natural smalțul dinților

Oamenii de știință de la King’s College London au descoperit că keratina, o proteină prezentă în păr, piele și lână, care este adesea utilizată în șampoanele reparatoare, poate fi utilă și pentru dinți.

„Considerăm că aceasta este o descoperire revoluționară, o schimbare importantă în industrie, care introduce keratina ca produs de uz zilnic pentru protejarea și vindecarea smalțului dentar, fără ca noi să ne dăm seama”, a declarat dr. Sherif Elsharkawy, de la Facultatea de Stomatologie, Științe orale și craniofaciale a King’s College.

„Dacă aveți o microfisură sau un defect foarte mic, acesta se va vindeca fără ca voi să vă dați seama”.

Multe probleme dentare provin din smalțul deteriorat, care nu se regenerează, odată pierdut, dispare pentru totdeauna, potrivit SkyNews.

Când keratina se amestecă cu mineralele din salivă, produce un strat protector care imită structura și funcția smalțului natural.

Tratamentele pe bază de keratină

În prezent, pastele de dinți cu fluor și fluorul adăugat în apa potabilă sunt utilizate pentru a încetini eroziunea smalțului, dar s-a descoperit că tratamentele pe bază de keratină o opresc complet.

„Keratina oferă o alternativă transformatoare la tratamentele dentare actuale”, a declarat Sara Gamea, cercetătoare doctorandă la King’s College London și prima autoare a studiului.

Tratamentul ar putea fi administrat prin pasta de dinți zilnică sau, în cazuri mai extreme, sub formă de gel aplicat profesional, similar cu lacul de unghii.

Potrivit oamenilor de știință, acesta ar putea fi disponibil publicului în doi-trei ani și este considerat o alternativă mai ecologică la restaurarea dentară tradițională.

Produsele testate dezvoltate la King’s College au fost fabricate din lână, dar, în viitor, dr. Elsharkawy a spus că oamenii ar putea chiar să-și colecteze propriul păr pentru a extrage keratina.

Cu toate acestea, pentru moment, echipa King’s „folosește lână de oaie, deoarece este foarte abundentă și este un deșeu biologic, este durabilă și este bună pentru fermieri”.

Pasta de dinți va arăta și se va simți la fel ca pasta standard cu fluor, cu aromă de mentă și textură spumoasă, dar va conține suficientă keratină pentru utilizarea zilnică.

„Scopul nostru este ca acest produs să fie accesibil și să ajungă la public”, a spus dr. Elsharkawy.

„Nu credem că acesta va fi un produs premium, ne-am dori ca toată lumea să aibă acces la el”.