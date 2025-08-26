Planeta Marte va putea fi observată aproape de semiluna subțire de la apusul soarelui, în această seară

Priviți spre orizontul vestic pentru a surprinde o imagine inedită cu semiluna subțire alături de strălucirea roșie a planetei Marte, pe 26 august, situată printre stelele constelației Fecioara.

Marte va fi la mai puțin de 10 grade deasupra orizontului la apusul soarelui, cu semiluna în creștere, luminată în proporție de 11%, atârnând la mai puțin de 6 grade în partea stângă jos.

Lățimea pumnului strâns, ținut la distanța brațului, reprezintă 10 grade pe cerul nopții, în timp ce distanța dintre degetul arătător, degetul mijlociu și degetul inelar este de aproximativ 5 grade.

Asigurați-vă că alegeți un loc cu vedere clară spre orizontul vestic pentru a avea șansa de a observa luna și Marte împreună înainte ca acestea să dispară sub linia orizontului la puțin peste o oră după apusul soarelui pe 26 august, potrivit Space.

Cu ajutorul unui binoclu 10×50, veți putea observa și vechea câmpie de lavă Mare Crisium (latină pentru Marea Crizelor), care este vizibilă ca un oval întunecat ușor deasupra ecuatorului lunar, cu marginea estică a Mare Fecunditatis (Marea Fertilității) dedesubt.

Pentru a completa scena, Spica — cea mai strălucitoare stea din constelația Fecioara — va străluci în partea stângă sus a lunii, în timp ce steaua mai slabă Porrima va străluci la aproximativ 3 grade în partea dreaptă sus a lui Marte.

În noaptea următoare, semiluna se va îndepărta de Marte, trecând pe lângă Spica pe o traiectorie care o va duce la întâlnirea cu steaua supergigantă roșie Antares din constelația Scorpius, în noaptea dinaintea fazei de lună în primul pătrar, pe 31 august.