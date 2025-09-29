Polonia ia măsuri pentru a reduce consumul de alcool. Va fi interzisă vânzarea de alcool în magazine pe timp de noapte

Partenerii de coaliție ai prim-ministrului Donald Tusk – Partidul de Stânga și Partidul de Centru Polonia 2050 – au prezentat propuneri legislative care includ interdicții generale privind publicitatea la alcool, interzicerea vânzărilor în afara magazinelor între orele 22:00 și 06:00 și restricții privind vânzările de alcool la benzinării și online.

Partenerii de coaliție afirmă că aceste măsuri, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, se numără printre cele mai eficiente instrumente de prevenire a problemelor de sănătate legate de consumul de alcool, precum cancerul și tulburările de sănătate mintală. Letonia a aplicat măsuri similare începând din luna august, potrvit Politico.

Polonia, pe locul doi la decesele cauze de alcool

Datele UE privind sănătatea plasează Polonia printre țările cu cele mai slabe performanțe din blocul comunitar în ceea ce privește mortalitatea legată de consumul de alcool: țara s-a clasat pe locul al doilea în UE în ceea ce privește decesele atribuite consumului de alcool, după Slovenia, în 2022, a declarat Eurostat în luna martie.

Presiunea pentru o interdicție la nivel național vine după eșecul planurilor pentru o propunere la nivel municipal în Varșovia, după ce consiliul local a respins măsura din cauza lipsei de acord.

Eșecul încercării de la Varșovia evidențiază divergențele dintre grupurile politice cu privire la astfel de măsuri de sănătate publică, chiar și în cadrul coaliției de guvernare a lui Tusk. Consilierii s-au revoltat împotriva propunerii prezentate de propriul lor primar, Rafał Trzaskowski, argumentând că aceasta încalcă libertățile civile. Trzaskowski s-a angajat să continue să încerce să instituie interdicția.

Aceasta survine și în contextul în care liderii mondiali nu au reușit să ajungă la un acord privind o declarație politică pentru combaterea bolilor cronice, cum ar fi cele cauzate de consumul de alcool, subliniind dificultatea de a ajunge la un acord privind măsuri de sănătate publică dovedite într-o arenă politică divizată.

Eșecul politicii orașului Varșovia

În Polonia, eșecul politicii orașului Varșovia a survenit în ciuda sprijinului copleșitor al locuitorilor din Varșovia, atunci când primăria a încercat să evalueze starea de spirit a populației.

Joanna Wicha, deputată din partea Partidului de Stânga, a declarat că multe administrații locale nu au adesea determinarea și curajul necesare pentru a interzice vânzarea de alcool pe timp de noapte. „De aceea este necesară o interdicție impusă de sus”, a spus ea. Ea a sugerat că sprijinul lui Tusk ar putea contribui la punerea în aplicare a interdicțiilor.

În prezent, propunerile sunt supuse consultării publice, iar parlamentul ar trebui să înceapă să lucreze la ele la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie, a spus ea.

Polonia este inundată de magazine de băuturi alcoolice

La sfârșitul anului 2023, în Polonia existau aproape 119.000 de magazine care vindeau alcool, de la mici magazine private la mari lanțuri de magazine alimentare și benzinării deschise non-stop, a declarat în ianuarie Ministerul Sănătății din Polonia.

În schimb, Suedia are 900 de magazine de alcool, unul la aproximativ 11.000 de locuitori, comparativ cu unul la 320 de locuitori în Polonia.

Până în prezent, aproximativ 180 de municipalități poloneze aplică deja o formă de interdicție pe timp de noapte, inclusiv în Cracovia, cea mai importantă destinație turistică din Polonia.

Varșovia a ajuns în cele din urmă să adopte interdicții experimentale în două dintre cele 18 districte ale orașului, dar criticii spun că acestea sunt departe de a fi eficiente.

Efectele interdicțiilor au fost pozitive

În locurile în care au fost instituite interdicții, rapoartele poliției arată că efectele au fost pozitive – mai puține infracțiuni, mai multă siguranță pe străzi și mai puțini pacienți la secțiile de urgență – potrivit mass-media locale.

„Aș prefera ca administrațiile locale să urmeze exemplul celor care încearcă în mod constant să contracareze efectele a ceea ce eu numesc „alcoolismul liberal”. În special în marile orașe, prezența persoanelor în stare de ebrietate noaptea târziu în apropierea locuințelor sau în centrele orașelor este departe de a fi plăcută”, a declarat Tusk pe 22 septembrie.

Proiectul de lege al stângii ar interzice vânzările la benzinării și în centrele de reabilitare pe termen lung și ar impune o interdicție națională între orele 22:00 și 6:00, cu opțiunea ca consiliile locale să extindă restricția pentru a începe la ora 21:00 și a se termina la ora 9:00. De asemenea, ar impune verificarea vârstei pentru fiecare achiziție și ar interzice vânzarea sub nivelul combinat al accizelor și TVA, așa cum se întâmplă adesea în cazul promoțiilor din supermarketuri.

Polonia 2050 dorește, de asemenea, să permită autorităților locale să extindă interdicțiile până la ora 9:00 și să ajusteze licențele care nu au fost modificate de 23 de ani.

Puține stimulente pentru a bea mai puțin

Centrul Național pentru Combaterea Dependențelor (KCPU), o agenție guvernamentală care coordonează politicile privind abuzul de droguri și alcool, estimează costul social al alcoolului în Polonia la aproximativ 93 de miliarde de zloți (21.8 miliarde de euro) pe an, comparativ cu doar 14 miliarde de zloți din veniturile din accize.

Consumul de alcool pur pe cap de locuitor în Polonia s-a situat la 8.8 litri în 2024, în scădere constantă de la 9.7 litri în 2021, din cauza consumului mai redus de bere, potrivit datelor KCPU. În același timp, consumul de băuturi spirtoase a rămas constant. Datele OMS arată că polonezii beau mai mult decât media blocului.

Alcoolul ieftin poate fi un motiv

În 2024, un salariu mediu lunar ar permite cumpărarea a aproximativ 2.103 sticle de bere de jumătate de litru — cel mai ridicat nivel din 2002 până în prezent. Accesibilitatea altor tipuri de alcool a crescut, de asemenea.

Industria băuturilor s-a mobilizat împotriva restricțiilor drastice. „Proiectul de lege propus este o reglementare excesivă populistă, elaborată într-un val de emoții și o serie haotică de modificări care nu țin cont de tendințele de consum sau de realitățile pieței”, a declarat Browary Polskie într-un comunicat.

Lobby-ul producătorilor de bere susține că volumul vânzărilor de bere este în scădere de ani de zile: vânzările au scăzut cu aproximativ 15% în șase ani, iar în primele nouă luni ale acestui an, categoria a înregistrat o scădere suplimentară de 7-8%, în timp ce prețurile berii au crescut cu aproximativ 45% în ultimii ani. Browary Polskie s-a plâns, de asemenea, că proiectul de lege ar afecta și berea fără alcool – un produs care, potrivit acestora, contribuie la reducerea consumului de alcool – și ar lovi în mod disproporționat producătorii interni de bere.

„Antreprenorii sunt din nou surprinși de inițiativele legislative care amenință stabilitatea afacerilor”, a declarat Karol Stec, șeful grupului angajatorilor din industria băuturilor spirtoase, pentru agenția națională de știri PAP.