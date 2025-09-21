Prima pagină » Știrile zilei » Prima universitate din Marea Britanie care oferă studenților acces la versiunea educațională ChatGPT Edu

ChatGPT Edu, care a fost dezvoltat special pentru uz educațional de către OpenAI, va fi pus la dispoziția studenților din Oxford după o perioadă de testare reușită în ultimul an.
Mihaela Ionita
21 sept. 2025, 10:22

Lansarea face parte dintr-un parteneriat de cinci ani între instituție și OpenAI, care a fost anunțat în martie.

Prof. Anne Trefethen, prorectorul universității pentru digital, a declarat că lansarea a marcat „un pas interesant în procesul nostru continuu de transformare digitală”.

„Există un potențial enorm pe care îl putem valorifica pentru a accelera cercetarea și inovarea cu impact puternic, bazate pe curiozitate, și pentru a facilita descoperiri care ar putea răspunde provocărilor globale majore”, a afirmat prof. Trefethen.

„Toți studenții noștri vor putea utiliza ChatGPT Edu ca instrument accesibil pentru studiu, pentru a-și îmbogăți și personaliza procesul de învățare, deschizând noi oportunități de explorare și creație”.

ChatGPT Edu este conceput pentru utilizare universitară și oferă confidențialitate și securitate sporite pentru a se asigura că datele sunt păstrate de instituțiile individuale, potrivit BBC.

Lansarea la nivel universitar urmează unui program pilot care a implicat aproximativ 750 de cadre didactice, studenți și membri ai personalului cu o gamă largă de roluri în cadrul universității și al facultăților sale.

AI poate îmbogăți învățământul superior

Jayna Devani, responsabilă cu educația internațională la OpenAI, a declarat că programul de la Oxford „stabilește un nou standard pentru modul în care AI poate îmbogăți învățământul superior”.

Ea a spus: „Prin punerea la dispoziția tuturor a ChatGPT Edu, Oxford le oferă tuturor studenților, cadrelor didactice și personalului său competențele, instrumentele și formarea necesare în domeniul AI pentru a beneficia cu adevărat de această tehnologie transformatoare și a avea succes în era AI”.

Pe lângă software, va fi disponibilă și o serie de cursuri de formare privind utilizarea ChatGPT Edu, precum și a altor instrumente generative de AI.

Universitatea a declarat că acest lucru va „pune accentul pe utilizarea etică, gândirea critică și aplicarea responsabilă”.