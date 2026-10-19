Primarul unui oraș francez amenință cu demisia dacă statul nu va finanța restaurarea completă a primăriei afectate de proteste

Primarul Guillaume Guérin din orașul francez Limoges a declarat duminică că guvernul are la dispoziție 24 de ore pentru a prezenta un plan de reconstrucție a primăriei, veche de 143 de ani.

Potrivit The Independent, edilul a solicitat o asistență de la stat similară cu eforturile de reconstrucție depuse în urma incendiului de la catedrala Notre-Dame din 2019.

Primăria din Limoges, care a supraviețuit ambelor războaie mondiale, nu a făcut față și incendiului rezultat în urma protestelor din weekendul trecut.

Clădirea a fost grav avariată după ce protestatarii au incendiat-o, provocând prăbușirea acoperișului și a turnului cu ceas.

„Vreau să avem aceeași capacitate de reconstrucție ca cea care i s-a oferit Notre-Dame de Paris”, a declarat primarul pentru presa locală.

„Vreau să văd o ploaie de milioane asupra orașului”, a adăugat edilul.

Incidentul a avut loc în timpul unora dintre cele mai grave tulburări civile pe care Franța le-a cunoscut în ultimii ani.

Protestele au venit în contextul în care protestele la nivel național din cauza creșterii costurilor vieții, a lipsei de profesori și a deteriorării liceelor ​​s-au răspândit în orașele mari.

Primarul orașului Limoges a acuzat guvernul că a abandonat orașul și a condamnat răspunsul „insuficient” al forțelor de ordine.

„Am avut senzația că mă uitam din nou la imaginile cu Notre-Dame la televizor, dar de data aceasta chiar lângă casa mea”, a declarat un locuitor din zonă pentru Le Figaro.

„Cunosc primăria asta de o viață. Este îngrozitor că s-a ajuns la asta din cauza protestelor”, a adăugat acesta, conform sursei citate.