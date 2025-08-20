Primul antidot cu acțiune rapidă din lume pentru intoxicațiile cu monoxid de carbon

Monoxidul de carbon este principala cauză a otrăvirilor accidentale, fiind responsabil pentru aproape 30.000 de decese la nivel global în fiecare an.

Acesta apare în principal atunci când gazul provenit de la generatoare sau vehicule se acumulează în spații slab ventilate.

Gazul este, de asemenea, un factor comun care contribuie la decesele cauzate de incendii de clădiri și păduri.

Monoxidul de carbon se leagă puternic de hemoglobina din sânge, împiedicând molecula să-și îndeplinească rolul de transport al oxigenului în organism, potrivit Independent.

Singurul tratament care se administra

În prezent, singurul tratament disponibil pentru intoxicația cu monoxid de carbon implică administrarea de oxigen pur 100% pacienților, uneori sub presiune într-o cameră hiperbarică.

Dar chiar și cu acest tratament, aproximativ jumătate dintre supraviețuitori suferă leziuni cardiace și cerebrale pe termen lung, ceea ce evidențiază necesitatea unor terapii mai rapide și mai eficiente.

În ciuda ratei ridicate de mortalitate și a complicațiilor pe termen lung în rândul supraviețuitorilor, în prezent nu există antidoturi specifice disponibile pentru tratarea intoxicației cu monoxid de carbon, au remarcat cercetătorii în studiul lor publicat în revista PNAS.

Molecula pe bază de proteine

În cadrul studiului, oamenii de știință au creat o moleculă pe bază de proteine numită RcoM-HBD-CCC, care absoarbe monoxidul de carbon din sânge ca un burete.

Molecula utilizează o proteină naturală numită RcoM, sau regulator al metabolismului, pe care bacteria Paraburkholderia xenovorans o produce pentru a detecta niveluri minime de monoxid de carbon.

Se știe că aceasta se leagă de monoxidul de carbon fără a interfera cu oxigenul sau alte molecule importante din organism.

Cercetătorii s-au concentrat în special pe proiectarea „scavengerilor” de monoxid de carbon, care sunt proteine cu o structură similară hemoglobinei, care se leagă și mai puternic de monoxidul de carbon și mai puțin de oxigen.

Ei au descoperit că molecula lor de eliminare RcoM-HBD-CCC se leagă puternic de moleculele de monoxid de carbon, reducând timpul necesar pentru eliminarea jumătății din monoxidul de carbon din sânge la mai puțin de un minut, în comparație cu terapia cu oxigen pur, care durează mai mult de o oră.

Noua terapie, un succes

Oamenii de știință au demonstrat că noua terapie poate elimina rapid monoxidul de carbon din celulele roșii din sânge la șoareci, care este apoi eliminat în siguranță din organism prin urină.

„Spre deosebire de alte tratamente pe bază de proteine, am descoperit că acest compus provoacă doar modificări minime ale tensiunii arteriale, ceea ce a fost o descoperire interesantă și a crescut potențialul acestei noi molecule de a avea aplicații clinice”, spune Mark Gladwin, autor al studiului de la Facultatea de Medicină a Universității din Maryland.

„Aceasta are potențialul de a deveni un antidot rapid, administrat intravenos, pentru monoxidul de carbon, care ar putea fi administrat în secția de urgență sau chiar pe teren de către personalul de prim ajutor”, spune dr. Gladwin.

Oamenii de știință speră să efectueze cercetări preclinice suplimentare pentru a determina doza sigură și eficientă de RcoM-HBD-CCC în tratarea intoxicației cu monoxid de carbon.