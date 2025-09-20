Primul tratament anti-îmbătrânire din lume pentru câini. Medicamentul prelungește durata de viață prin îmbunătățirea sănătății

Într-o epocă în care știința depășește constant limitele și în care mulți sunt obsedați în tăcere de încetinirea procesului de îmbătrânire, ideea unei pastile pentru animale de companie s-ar putea să nu mai pară atât de fantezistă pe cât părea odată.

Din păcate, câinii nu rămân alături de noi atât timp cât ne-am dori. Majoritatea trăiesc între 10 și 13 ani, ceea ce face ca ideea de a le prelungi anii de viață sănătoasă să fie deosebit de atrăgătoare.

„Loyal”, o companie de biotehnologie cu sediul în San Francisco, și-a propus să le ofere câinilor noștri mai mulți ani de viață sănătoasă, potrivit Indy.

Compania dezvoltă tratamente concepute nu numai pentru a prelungi durata de viață a câinilor, ci și pentru a menține animalele de companie în formă pe măsură ce îmbătrânesc.

Cel mai mare studiu clinic de acest gen

Pentru a realiza acest lucru, Loyal colaborează cu medici veterinari din întreaga SUA în cadrul studiului STAY, cel mai mare studiu clinic de acest gen realizat vreodată, cu 1.300 de câini.

Referindu-se la studiu, Loyal a explicat: „Nu toți participanții la studiu vor primi medicamentul, unii vor primi în schimb un placebo. Acest lucru ne oferă un „control” care ne permite să identificăm impactul real al medicamentului în comparație cu câinii care nu au primit medicamentul”.

Studiul colectează date reale despre modul în care medicamentul acționează la câini, contribuind la întocmirea dosarului pentru aprobarea FDA. Deși aprobarea nu este sigură, compania își propune să obțină undă verde în 2026, dacă totul decurge conform planului.

LOY-002 este conceput pentru a susține îmbătrânirea sănătoasă a câinilor în vârstă de aproape toate dimensiunile, concentrându-se pe combaterea disfuncțiilor metabolice pentru a-i ajuta să rămână activi și sănătoși mai mult timp.

„Nu creăm câini nemuritori”, a clarificat anterior Celine Halioua, fondatoarea și directoarea executivă a Loyal, pentru The Guardian. „Modul în care medicamentul prelungește durata de viață, conform ipotezei noastre, este prin îmbunătățirea sănătății și, astfel, prin reducerea ratei de îmbătrânire”.