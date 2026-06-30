Procurorul general al României, Cristina Chiriac, poziție în cazul procurorului care-l anchetează pe avocatul Mihai Rapcea: „fără atacuri la persoană”

În ultimele zile, în spațiul public, au fost formulate o serie de afirmații și acuzații referitoare la modul în care un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și-a exercitat atribuțiile profesionale. Având în vedere interesul public pe care acest subiect îl suscită, precum și necesitatea unei informări corecte a opiniei publice, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Cristina Chiric, apreciază că fiind necesară formularea unor precizări privind cadrul legal în care se desfășoară activitatea procurorilor și principiile care guvernează exercitarea atribuțiilor acestora.
” Respect dreptul oricărei persoane de a critica activitatea autorităților publice și consider că dezbaterea publică este un element indispensabil al unei societăți democratice. În același timp, independența procurorilor reprezintă o valoare constituțională care trebuie protejată cu aceeași fermitate. În exercitarea atribuțiilor lor, procurorii au obligația de a aplica legea cu imparțialitate și bună-credință, fără influențe sau presiuni de orice natură. Activitatea lor este supusă controlului și verificărilor prevăzute de lege, iar eventualele erori sau încălcări sunt analizate exclusiv prin mecanismele instituționale competente.
Nu putem accepta ca reputația profesională a unui procuror să fie afectată prin atribuirea unor intenții sau conduite care nu au fost constatate de autoritățile competente ori prin afirmații care depășesc limitele criticii obiective și se transformă în atacuri la persoană. O astfel de abordare nu servește interesului public și poate afecta încrederea cetățenilor în independența justiției.
În calitate de Procuror General, am obligația de a apăra independența tuturor procurorilor din România, indiferent de nivelul la care își desfășoară activitatea și indiferent de natura cauzelor pe care le instrumentează. Această obligație nu înseamnă apărarea unei soluții sau a unei opinii juridice, ci apărarea principiului potrivit căruia fiecare procuror trebuie să își poată exercita atribuțiile exclusiv în baza legii, fără teama unor presiuni sau campanii de discreditare.
Ministerul Public va continua să susțină o justiție exercitată cu profesionalism, responsabilitate și respect pentru drepturile și libertățile fundamentale, dar și cu respect pentru independența magistraților, fără de care statul de drept nu poate funcționa.
Într-o democrație consolidată, critica este legitimă, însă ea trebuie să rămână în limitele bunei-credințe și ale respectului față de instituțiile fundamentale ale statului”, arată Parchetul General.
Procurorul Mircea-Bogdan Rocsin de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București l-a pus sub control judiciar pe avocatul Mihai Rapcea:
Joi, 25.06.2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară la adresele unui suspect – persoană fizică, având calitatea de avocat, situate pe raza municipiului București, într-un dosar având ca obiect trei infracțiuni, respectiv :
Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare și a accesului la un sistem informatic au fost ridicate probe constând în publicații, obiecte cu semnificație simbolică și înscrisuri care reflectă afinități față de ideologia legionară. Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București din data 25.06.2026, a fost dispusă față de suspect măsura preventivă a reținerii, pe o durată de 24 de ore”, a arătat PCAB.
Ulterior, atât avocata Sabina Hîncean – soția lui Mihai Rapcea, cât și reprezentanți ai Bisericii au criticat modul de acțiune al procurorului care i-ar fi cerut socoteală lui Mihai Rapcea în legătură cu deținerea în casă a unei icoane cu Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu.