Protestatarii au blocat accesul în Muzeul Luvru „în semn de susținere” cu demonstrațiile din weekend

Blocarea accesului în muzeu a fost și pentru a denunța „represiunea polițienească”, arată conducerea instituției și două sindicate, conform AFP.

Potrivit conducerii, această acțiune, condusă de aproximativ cincizeci de studenți de la Școala Luvru, nu are nicio legătură directă cu muzeul.

Conform unuia dintre sindicate, accesul în muzeu va fi blocat cel puțin „până la prânz”.

„Suntem mândri să anunțăm că blocăm cel mai mare muzeu din lume”, se arată pe un pliant existent în apropierea muzeului.

Restricționarea accesului vine în contextul protestelor care au paralizat Franța în timpul weekend-ului.

În ultimul an, accesul la Luvru a fost perturbat în mod repetat de o grevă a personalului care a început după vandalismul din 19 octombrie 2025 și care solicită condiții de muncă și salarii mai bune, potrivit sursei citate.

În urma protestelor din weekend, o primărie a fost incendiată, mai multe magazine jefuite și multe clădiri acoperite de graffiti, în timp ce grupuri violente s-au ciocnit cu poliția în orașe din întreaga țară.

Poliția a efectuat un număr record de 855 de arestări în capitala Franței. În toată țara, poliția a reținut aproximativ 1.800 de persoane, iar peste 500 de ofițeri au fost răniți, a declarat ministrul de interne.

Peste o jumătate de milion de oameni au participat la marșuri în zeci de orașe, marcând convergența unei mișcări studențești de o lună cu o nemulțumire socială mai largă față de creșterea costurilor vieții și declinul serviciilor publice.