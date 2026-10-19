Prima pagină » Știrile zilei » Protestatarii au blocat accesul în Muzeul Luvru „în semn de susținere” cu demonstrațiile din weekend

Protestatarii au blocat accesul în Muzeul Luvru „în semn de susținere” cu demonstrațiile din weekend

Accesul în Muzeul Luvru a fost blocat luni dimineața de mai mulți manifestanți, „în semn de susținere” cu protestele care au avut loc în weekend. Intrarea în muzeu se așteaptă să fie în continuare blocată până la prânz.
Protestatarii au blocat accesul în Muzeul Luvru „în semn de susținere” cu demonstrațiile din weekend
Ioana Târziu
19 oct. 2026, 12:19, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Blocarea accesului în muzeu a fost și pentru a denunța „represiunea polițienească”, arată conducerea instituției și două sindicate, conform AFP.

Potrivit conducerii, această acțiune, condusă de aproximativ cincizeci de studenți de la Școala Luvru, nu are nicio legătură directă cu muzeul.

Conform unuia dintre sindicate, accesul în muzeu va fi blocat cel puțin „până la prânz”.

„Suntem mândri să anunțăm că blocăm cel mai mare muzeu din lume”, se arată pe un pliant existent în apropierea muzeului.

Restricționarea accesului vine în contextul protestelor care au paralizat Franța în timpul weekend-ului. 

În ultimul an, accesul la Luvru a fost perturbat în mod repetat de o grevă a personalului care a început după vandalismul din 19 octombrie 2025 și care solicită condiții de muncă și salarii mai bune, potrivit sursei citate.

În urma protestelor din weekend, o primărie a fost incendiată, mai multe magazine jefuite și multe clădiri acoperite de graffiti, în timp ce grupuri violente s-au ciocnit cu poliția în orașe din întreaga țară.

Poliția a efectuat un număr record de 855 de arestări în capitala Franței. În toată țara, poliția a reținut aproximativ 1.800 de persoane, iar peste 500 de ofițeri au fost răniți, a declarat ministrul de interne.

Peste o jumătate de milion de oameni au participat la marșuri în zeci de orașe, marcând convergența unei mișcări studențești de o lună cu o nemulțumire socială mai largă față de creșterea costurilor vieții și declinul serviciilor publice.

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Cutremur în România, în zona Vrancea. Seismul, cel mai puternic din 2026. L-ați simțit?
Gandul
Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost ARESTAT. Ce au descoperit polițiștii în casa bărbatului
Cancan
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport
Ultimii bani din „PNRR”-ul european. Ce state au cerut la ultima tranșă sume mai mari decât tot planul României
Libertatea
Se modifică ajutorul de 1.000 de lei pentru copiii cu dizabilități. Cine primește mai puțini bani din 2027 și cine pierde sprijinul
CSID
Probleme grave la mai multe modele Volkswagen. Mașinile pot lua foc din cauza bateriilor
Promotor