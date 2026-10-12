Retailerii de modă din Spania, prezenți și în România, au semnat un acord național pentru mărirea salariilor

Marile lanțuri de modă din Spania au un prim acord colectiv la nivel național, care vizează aproximativ 120.000 de angajați. Obiectivul este stabilirea unui cadru de muncă mai stabil, care să îmbunătățească competitivitatea sectorului și să atragă personal.