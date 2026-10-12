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Retailerii de modă din Spania, prezenți și în România, au semnat un acord național pentru mărirea salariilor

Marile lanțuri de modă din Spania au un prim acord colectiv la nivel național, care vizează aproximativ 120.000 de angajați. Obiectivul este stabilirea unui cadru de muncă mai stabil, care să îmbunătățească competitivitatea sectorului și să atragă personal.
Retailerii de modă din Spania, prezenți și în România, au semnat un acord național pentru mărirea salariilor
Foto: unsplash
Mădălina Dinu
12 oct. 2026, 09:03, Știri externe
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Primul contract colectiv destinat marilor lanțuri de modă din Spania a fost semnat. Asociația patronală ARTE, din care fac parte companii precum Inditex, Primark, Tendam și Mango, a consolidat acordul care va acoperi aproximativ 120.000 de angajați din sector.

Este primul cadru comun de muncă pentru marile lanțuri de modă care operează în Spania. Până acum, fiecare companie își negocia separat condițiile de muncă sau nu beneficia de un contract colectiv specific pentru acest tip de lanțuri comerciale. Sectorul se confrunta de ani de zile cu această lipsă a unor reguli comune. Citește continuarea articolului pe Mediafax Spania.

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