Retailerii de modă din Spania, prezenți și în România, au semnat un acord național pentru mărirea salariilor

Primul contract colectiv destinat marilor lanțuri de modă din Spania a fost semnat. Asociația patronală ARTE, din care fac parte companii precum Inditex, Primark, Tendam și Mango, a consolidat acordul care va acoperi aproximativ 120.000 de angajați din sector.
Este primul cadru comun de muncă pentru marile lanțuri de modă care operează în Spania. Până acum, fiecare companie își negocia separat condițiile de muncă sau nu beneficia de un contract colectiv specific pentru acest tip de lanțuri comerciale. Sectorul se confrunta de ani de zile cu această lipsă a unor reguli comune. Citește continuarea articolului pe Mediafax Spania.