Reuniune a comisarilor UE în cadrul „colegiului de securitate”. Ursula von der Leyen: „Europa trebuie să dea un răspuns puternic și unit la incursiunile dronelor rusești la frontierele noastre”

Reuniunea are loc pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de apariția dronelor în spațiul aerian european, care provoacă perturbări continue în unele părți ale țărilor nordice. Nu s-a confirmat încă cine sau ce se află în spatele acestora, dar ele au provocat totuși o reacție puternică în regiune.

Danemarca, care va găzdui două summituri europene importante în această săptămână, a luat măsuri pentru a-și consolida imediat apărarea aeriană, în vederea asigurării securității reuniunilor, potrivit The Guardian.

La începutul acestei luni, o serie de țări din Europa Centrală și de Est au semnalat, de asemenea, încălcări ale spațiului lor aerian de către Rusia, în special atunci când peste 20 de drone au traversat spațiul aerian al Poloniei și trei avioane de vânătoare MiG au încălcat spațiul aerian al Estoniei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „Europa trebuie să dea un răspuns puternic și unit la incursiunile dronelor rusești la frontierele noastre”, subliniind necesitatea de a continua construirea unui „zid de drone” pentru a spori securitatea.

Rutte, din partea NATO, a fost de acord cu urgența situației, subliniind că, deși alianța încă evaluează cine – sau ce – se află în spatele incursiunilor cu drone în Danemarca, „în ceea ce privește Polonia și Estonia, este clar că este vorba de ruși”.

„Totuși, evaluăm dacă este intenționat sau nu. Dar chiar dacă nu este intenționat, este imprudent și inacceptabil”.

Sancțiunile UE „funcționează”

Von der Leyen a vorbit și despre Ucraina, salutând reziliența acesteia și subliniind că „practic nu a cedat niciun teritoriu în acest an”, în ciuda conflictului continuu. Ea a afirmat că sancțiunile UE „funcționează” și că blocul va dori să meargă mai departe cu următorul pachet de măsuri împotriva Moscovei, al 19-lea.

UE a convenit cu Ucraina că „se vor cheltui în total 2 miliarde de euro pentru drone”, ceea ce „permite Ucrainei să-și extindă și să-și utilizeze întreaga capacitate”. În mod crucial, von der Leyen a indicat că UE va dori să continue cu ceea ce numește „împrumuturi de reparații”, bazate pe activele rusești înghețate – o parte din acestea urmând să fie utilizate și pentru finanțarea industriei de apărare a UE.

Ea a oferit mai multe detalii despre modul în care ar trebui să funcționeze acest sistem, afirmând:

„Împrumutul nu va fi acordat într-o singură tranșă, ci în tranșe și cu anumite condiții. Și vom consolida propria noastră industrie de apărare, asigurându-ne că o parte din împrumut este utilizată pentru achiziții în Europa și cu Europa.

Este important de menționat că nu se va proceda la confiscarea activelor. Ucraina trebuie să ramburseze împrumutul, dacă Rusia plătește reparații. Autorul trebuie să fie tras la răspundere”.