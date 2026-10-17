România va avea un OMD Național pentru promovarea turistică. Irineu Darău: Turismul românesc are nevoie de o viziune pe termen lung

„Avem 46 de Organizații de Management al Destinației (OMD) avizate la nivel local, județean și regional, dar nu avem încă un OMD Național care să asigure o coordonare a promovării turistice a României. În același timp, bugetul anual de promovare turistică gestionat de minister este de aproximativ 4,5 milioane de euro, iar finanțarea organizațiilor locale rămâne adesea imprevizibilă”, a scris Irineu Darău sâmbătă pe Facebook.

Al treilea document de poziționare strategică, după SAFE și reorganizarea ROMARM

Potrivit ministrului interimar, acest OMD Național reprezintă „cel de-al treilea document de poziționare strategică pe care îl publicăm pe site-ul Ministerului Economiei, după cele dedicate mecanismului SAFE și reorganizării ROMARM”.

Discuțiile despre cum ar trebui să fie organizat, cine ar trebui să ia deciziile, cum va fi finanțat și cum va fi conectat cu organizațiile deja existente în țară au avut loc și în Consiliul Consultativ pentru Turism, precizează Darău.

Ministrul interimar al Economiei menționează că „promovarea turistică a României are nevoie de mai multă continuitate, profesionalism și predictibilitate. Nu putem construi un brand de țară puternic prin acțiuni izolate, fără o strategie comună și fără resurse care să permită planificarea pe mai mulți ani”.

Este nevoie de „implicarea reală a celor care cunosc industria”

Mai mult, „o astfel de strategie nu poate fi făcută doar de minister, de la București. Avem nevoie de implicarea reală a celor care cunosc industria și destinațiile turistice: hotelieri, operatori de turism, autorități locale, organizații de management al destinației și specialiști în promovare”, mai precizează acesta.

„În document analizăm trei variante de organizare a OMD Național, de la o structură de tip asociativ, cu participare public-privată, până la o instituție publică, precum și patru variante de finanțare. Discutăm inclusiv despre posibilitatea unui fond dedicat promovării turistice, alimentat prin contribuții din sector, care ar putea genera, potrivit estimărilor din document, un buget anual de 20–30 de milioane de euro”, explică Irineu Darău.

Ministrul inerimar consideră drept important „ca resursele să nu rămână concentrate exclusiv la nivel național. Trebuie să discutăm și despre cum pot beneficia de o finanțare mai predictibilă organizațiile regionale și locale, care cunosc cel mai bine potențialul fiecărei destinații”.

Modele din nouă state europene, analizate

El precizează, totodată, că au fost analizate modele din nouă state europene, „pentru a înțelege cum au reușit alte țări să construiască organizații profesioniste de promovare turistică, cu responsabilități clare și cu implicarea industriei în luarea deciziilor”.

„Putem învăța din ceea ce funcționează deja și putem construi o soluție adaptată realităților din România”, afirmă Darău.

„Turismul românesc are nevoie de o viziune pe termen lung, iar înființarea unui OMD Național funcțional, cu o finanțare sustenabilă și cu o implicare reală a industriei, poate fi un pas important în această direcție”, a conchis Irineu Darău.