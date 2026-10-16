Ministerul Economiei propune un mecanism de monitorizare a investițiilor prin SAFE. Irineu Darău: Am propus inclusiv un calendar de implementare de 180 de zile

„Investițiile în apărare din următorii ani trebuie neapărat să însemne producție în România, transfer de tehnologie, dezvoltarea industriei naționale și oportunități reale pentru companiile românești, pe lângă achizițiile de echipamente militare”, a scris vineri Irineu Darău, pe contul său de Facebook.

Potrivit acestuia, pentru ca aceste lucruri să se întâmple conform acordurilor de cooperare, „trebuie să avem și capacitatea de a urmări dacă ele sunt respectate”.

Ministrul interimar afirmă că aceste investiții reprezintă o „responsabilitate importantă”, pentru care „este nevoie de o capacitate administrativă pe măsură”.

Ce propune Ministerul Economiei

o structură flexibilă și dedicată monitorizării acordurilor SAFE;

manageri de proiect responsabili pentru fiecare acord major;

acces la expertiză tehnică specializată, inclusiv prin colaborarea cu Ministerul Apărării;

un mecanism clar de verificare și certificare a contribuției industriale în economia românească.

În plus, Darău precizează că există inclusiv un „calendar de implementare de 180 de zile, astfel încât să putem construi această capacitate într-un timp rezonabil”.

Cu toate acestea, el precizează că aceste măsuri „nu sunt o soluție definitivă și nici nu pretindem că avem toate răspunsurile”.

„Îl publicăm tocmai pentru că este necesară o discuție serioasă cu industria, companiile care pot deveni furnizori, sindicatele, universitățile și specialiștii din domeniu – avem nevoie de expertiza lor pentru a construi un sistem care să funcționeze în practică”, explică ministrul interimar al Economiei.

Conform acestuia, Ministerul Economiei „trebuie să aibă un rol mult mai activ în definirea direcțiilor strategice de dezvoltare a economiei românești: nu putem să ne limităm doar la administrarea unor programe și la rezolvarea problemelor curente, fără să discutăm și despre ce fel de industrie vrem să construim, unde avem avantaje competitive și cum folosim investițiile pentru a genera valoare pe termen lung”.

„SAFE este un exemplu foarte bun în acest sens: avem o oportunitate importantă pentru industria românească de apărare, dar cât de mult vom câștiga economic din aceste investiții depinde și de cât de bine ne organizăm, de cât de serios urmărim implementarea acordurilor și de cât de bine reușim să implicăm companiile românești”, a conchis Irineu Darău.