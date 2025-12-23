Românii apelează tot mai des la detectivi privați. Femeile solicită cel mai frecvent acest tip de servicii

Tot mai mulți români apelează la detectivi privați pentru a obține dovezi clare în situații sensibile din viața personală și profesională. Femeile sunt cele care solicită cel mai frecvent investigații private, mai ales în cazuri ce țin de relații de cuplu și familie.

În 2025, cele mai multe solicitări vizează suspiciunile de infidelitate, urmate de disputele privind custodia copiilor și de verificarea partenerilor de afaceri sau a angajaților din zona de high-management, semn că nevoia de adevăr documentat a devenit o soluție tot mai des folosită înaintea unor decizii majore.

“Oamenii apelează la un detectiv privat atunci când au nevoie de adevăr documentat, probe legale și claritate înainte de a lua decizii importante, personale sau profesionale. În multe situații, intuiția nu este suficientă, iar informațiile obținute pe cont propriu pot fi incomplete sau neutilizabile juridic. Astfel, serviciile de investigații private nu mai sunt un subiect tabu în România. Creșterea numărului de cazuri arată o schimbare de mentalitate: românii caută tot mai mult dovezi concrete înainte de a lua decizii majore. Indiferent că este vorba despre viața personală sau despre afaceri, investigațiile private sunt privite tot mai des ca un instrument de protecție, nu ca o măsură extremă”, explică detectivul privat Bogdan Pandelea.

Pe fondul instabilității emoționale, al divorțurilor tot mai frecvente și al riscurilor economice, 2025 confirmă o tendință clară: detectivii particulari devin o soluție tot mai utilizată într-o societate în care încrederea se construiește, din ce în ce mai des, pe fapte dovedite.

Infidelitatea rămâne principala cauză

Cele mai multe solicitări din 2025 vizează suspiciuni de infidelitate, care sunt, de departe, cele mai frecvente spețe investigate. Neîncrederea în cuplu, lipsa comunicării și tensiunile acumulate duc tot mai des la cereri de monitorizare și documentare a comportamentului partenerului, mai ales în contextul separărilor sau al divorțurilor iminente.

În paralel, s-au înmulțit semnificativ cazurile legate de custodia copiilor și de anturajul acestora – părinții doresc dovezi clare privind mediul în care cresc copiii sau comportamentul fostului partener. Românii apelează la detectivi și pentru a verifica comportamentul unuia dintre soți în timpul separării sau al procedurilor de divorț, mai ales atunci când există suspiciuni care pot influența deciziile instanței.

Pentru spețele de infidelitate și probleme în relațiile de cuplu, femeile sunt cele care apelează cel mai frecvent la detectivi particulari. Atunci când este vorba despre copii – custodie, supraveghere sau influența anturajului – cererile sunt formulate, în mod relativ egal, de ambii părinți.

Cele mai frecvente motive pentru care românii apelează la detectivi particulari:

Suspiciuni de infidelitate , pentru confirmarea sau infirmarea unor bănuieli, cu probe clare și discrete

, pentru confirmarea sau infirmarea unor bănuieli, cu probe clare și discrete Custodia și protecția copiilor , inclusiv verificarea anturajului și a comportamentului celuilalt părinte

, inclusiv verificarea anturajului și a comportamentului celuilalt părinte Divorțuri și separări , unde este nevoie de dovezi admisibile în instanță

, unde este nevoie de dovezi admisibile în instanță Verificarea partenerilor de afaceri , înainte de investiții sau asocieri riscante

, înainte de investiții sau asocieri riscante Controlul angajaților și al managementului , în cazuri de fraudă, conflicte de interese sau scurgeri de informații

, în cazuri de fraudă, conflicte de interese sau scurgeri de informații Protejarea patrimoniului și a reputației, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii

Un detectiv particular oferă discreție, obiectivitate și informații obținute legal, care pot face diferența între o decizie luată pe bază de suspiciuni și una fundamentată pe fapte.

Fraudele din companii și verificarea angajaților, în creștere

Un alt segment aflat în expansiune este cel al investigațiilor din mediul de business. În 2025, tot mai multe firme cer verificarea angajaților sau a partenerilor de afaceri, în special în cazuri de suspiciuni de fraudă, conflicte de interese sau scurgeri de informații. Se remarcă o creștere a solicitărilor care vizează angajații din zona de top și high-management, unde mizele financiare sunt ridicate, iar greșelile costă mult.

În ceea ce privește parteneriatele de afaceri, solicitările vin preponderent din partea bărbaților.

Specialiștii atrag atenția că, de cele mai multe ori, astfel de verificări sunt cerute prea târziu, după ce problemele au apărut deja.

„Se observă o creștere a solicitărilor și pe acest segment, dar, din păcate, abia după inițierea unei afaceri sau după producerea unor pierderi. Prejudiciile ar fi mult mai mici dacă aceste verificări s-ar face înainte de încheierea oricărui acord, indiferent că vorbim despre un parteneriat de afaceri sau despre o angajare”, avertizează detectivul privat Bogdan Pandelea.

Bogdan Pandelea este detectiv particular, activând în prezent în domeniul investigațiilor private pentru persoane fizice și companii, în cazuri ce vizează viața personală, litigiile de familie, precum și verificări complexe în mediul de afaceri. Absolvent al Facultății de Drept, a activat din 1992 în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ocupând funcții operative în structuri precum Flagrante, Combaterea Crimei Organizate și Antidrog, NBC, Materiale Strategice și Terorism, Misiuni Operative și ca ofițer de cercetare penală în cadrul DNA. Din 2009 deține brevet de detectiv particular.