Scandal uriaș în SUPERLIGA. Impresari celebri au plasat mii de pariuri și au avut câștiguri de milioane de euro

Impresari celebri au plasat mii de pariuri și au avut câștiguri de milioane de euro, iar fotbaliști de top din Superliga sunt cercetați în dosar.

prosport.ro a intrat în posesia unor informații care vor zgudui fotbalul românesc.

Este vorba despre o anchetă care vizează mai mulți agenți FIFA.

În acest context, mai mulți jucători din Superliga, Liga 2 și 3 ar putea fi audiați de Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal într-un dosar în care ar fi fost plasate pariuri care ar fi atins câștiguri care ajung aproape de două milioane de euro.

Dezvăluiri din lumea agenților de jucători

Fiorul anunțat de Răzvan Burleanu la sfârșitul lunii august, atunci când președintele Federației Române de Fotbal a transmis ferm că, în cel mai scurt timp, din zona de integritate… „este posibil să apară tot felul de acuzații și cu siguranță vor exista oameni care vor fi scuturați”, poate produce noi efecte mai devreme decât ne-am fi așteptat.

După ce ProSport a prezentat detaliile din ancheta publicată în mai multe episoade „Dosarul cota 100”, revine cu noi dezvăluiri din culisele unui seism care, de data asta, pare a avea epicentrul în lumea agenților de jucători.

Suspiciuni de conturi ascunse pe platformele de pariuri

Unda anchetei aflată în plină desfășurare zdruncină fotbalul românesc, totul după ce reprezentanții unor formații începând cu cele din Superliga ar putea fi anunțați că urmează ca mai mulți jucători să fie chemați la audieri de către Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal.

La momentul publicării acestui articol, epicentrul unui caz care se anunță incendiar se află în falia impresarilor importanți care dețin fotbaliști cu nume și cotă.

ProSport a aflat că în focosul anchetei se află, în acest moment, mai mulți agenți.

În cazul mai multora dintre ei există suspiciuni întemeiate că ar deține conturi online pe platforme destinate jocurilor de noroc, efect ce contravine regulamentelor de integritate FIFA, respectiv regulamentului disciplinar FRF.

Ce spune Codul de Etică al FIFA

În cazul în care vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă să le fie suspendate licențele și să fie amendați cu sume importante.

Însă, o să vedem în rândurile de mai jos, sancțiunea pecuniară pare a fi mult mai mică decât câștigurile și rulajele ireale pe care le-ar fi produs pe conturile deținute.

Ce precizează „Codul de Etică FIFA” pentru astfel de cazuri:

„Le este interzis să participe, direct sau indirect, la pariuri, jocuri de noroc, loterii sau evenimente similare sau tranzacții legate de meciuri sau competiții de fotbal și/sau orice activități fotbalistice conexe.

Nu trebuie să aibă niciun interes financiar direct sau indirect (prin sau în conjuncție cu terți) în activități precum pariuri, jocuri de noroc, loterii sau evenimente similare sau tranzacții legate de meciuri și competiții de fotbal;

„Interesele” includ obținerea oricărui posibil avantaj pentru persoanele care respectă Codul și/sau părțile afiliate.

Conform art. 27 din Codul de Etică FIFA, următoarele comportamente pot face obiectul unei investigații de integritate, care poate duce la o amendă de cel puțin 100.000 CHF și la interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de maximum trei ani.

Implicare indirectă. Exemple: O terță parte plasează un pariu pe numele său pe un meci de fotbal cu banii cuiva implicat în fotbal, iar persoana implicată în fotbal primește veniturile.

O terță parte plasează un pariu pe numele său pe banii proprii pe un meci de fotbal împreună cu cineva implicat în fotbal și împart veniturile.

Cineva implicat în fotbal împărtășește informații privilegiate, adică informații pe care doar acea persoană le deține datorită poziției sale în joc și care nu sunt disponibile publicului, cu o terță parte. Terța parte plasează un pariu pe acest meci de fotbal pe baza informațiilor primite”.

Agentul „1X2”: Peste 5.000 de pariuri și un rulaj incredibil

Astfel, mai mulți agenți, o să le spunem pe parcursul articolului impresari sau procuratori, se află în radarul deschis al anchetei, iar în cazul unora dintre ei suspiciunile par a fi, deja, relevante. Cu probe bazate pe date și sume!”.

ProSport dă exemplul unui impresar care poate demonstra dimensiunea speței, pe care l-a „botezat” „Agentul 1X2”.

Sursele ProSport dezvăluie că un important agent, care în ultimele sezoane a reușit mutări importante la formații cu pretenții din Superliga, a fost descoperit cu un cont valabil încă din 2012 pe un site care operează jocuri de noroc din străinătate.

Dacă până în 2020 activitatea pe contul deținut de „Agentul 1X2” ar fi fost destul de redusă, în ultimii cinci ani detaliile legate de numărul de pariuri, rulajul și câștigurile sunt cu adevărat șocante.

Astfel, „Agentul 1X2” care, repetăm, a reușit mutări importante în fotbalul românesc în ultima perioadă, ar fi plasat peste 5000 de pariuri, mare parte exclusiv pe meciuri din România, Superliga, Liga 2, Liga 3, plus Cupa României!

Vorbim de un rulaj important din moment ce câștigurile înregistrate pe contul deținut de procuratorul român se apropie de două milioane de euro!

Mize pe fotbaliști pe care îi reprezintă

Dincolo de numărul de pariuri plasate și sumele exorbitante rulate, punctăm un detaliu care atrage atenția și poate constitui macazul acestui caz incredibil.

Multe dintre evenimentele pe care ar fi mizat agentul care deține licența FIFA ar fi chiar pe meciurile formațiilor la care are cei mai mulți fotbaliști pe care îi reprezintă!

Din informațiile colectate până în acest moment, evenimentele pe care a mizat impresarul sunt, în mare parte, pariuri simple, tradiționale, de tip solist. 1, X sau 2.

Cum ancheta se află în plină desfășurare este posibil ca, în urma verificărilor amănunțite aflate în plină desfășurare, să existe mize și pe pariuri de gen cartonașe, cornere sau alt gen de pariuri individuale.

Agentul „1X2” și-ar fi folosit informațiile pentru a plasa pariuri pe fotbaliști din portofoliul său

Conform Codului de Etică FIFA, „cineva implicat în fotbal împărtășește informații privilegiate, adică informații pe care doar acea persoană le deține datorită poziției sale în joc și care nu sunt disponibile publicului, cu o terță parte.

Terța parte plasează un pariu pe acest meci de fotbal pe baza informațiilor primite”.

În cazul „Agentului 1X2” există suspiciuni că ar fi colectat și s-ar fi folosit de informațiile furnizate de jucătorii pe care îi reprezintă, mai ales în contextul în care multe evenimente pe care a plasat pariuri ar fi partidele echipelor în care avea cei mai mulți fotbaliști aflați în portofoliul său.

FRF: „Nu putem nici confirma, nici infirma astfel de zvonuri”

Jucătorii ar putea fi, chiar și fără voia lor, surse de informare pentru procuratorii vizați de aceste practici care încalcă regulamentul FIFA, însă din acest punct ancheta ar putea produce alte surprize.

Din informațiile noastre, în tangajul dezvăluirilor în cazul impresarilor-pariori, mai mulți fotbaliști ar putea fi verificați, la nivel internațional, dacă dețin conturi online, direct sau indirect, pe platforme destinate pariurilor sportive.

ProSport a solicitat un punct de vedere din partea Federației Române de Fotbal și redă răspunsul primit:

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că nu putem oferi informații despre activitățile de investigație desfășurate de Departamentul de Integritate.

Prin urmare, nu putem nici confirma, nici infirma astfel de zvonuri.

Totuși, dorim să menționăm că orice persoană care are obligația de a respecta regulamentele fotbalistice poate face obiectul unor verificări și/sau investigații privind fapte ce pot constitui încălcări ale principiilor de integritate a competițiilor ori abateri disciplinare”.