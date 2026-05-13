Șeful Leroy Merlin vrea să le ia locul fraților Pavăl: „Sunt fost jucător de baschet, nu-mi place locul doi, vreau să fiu pe primul loc”

„Ținta mea este clară: să devenim lideri pe piață. Este o provocare, pentru că există un competitor puternic în România (n.r. Dedeman), dar acest lucru este benefic, deoarece aduce dinamism în piață”, a declarat Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

Acesta a vorbit deschis despre competiția din piață și a făcut o paralelă personală, care arată ambiția companiei pe termen lung.

„Îmi place această competiție, am fost baschetbalist, iar locul doi nu este pentru mine. Îmi doresc locul întâi.”

Mesajul vine într-un moment în care Leroy Merlin construiește cel mai mare hub logistic al său din România, un centru de distribuție de 48.500 de metri pătrați în CTPark Bucharest West, Bolintin Deal, în apropiere de București. Proiectul este deja în construcție și urmează să fie livrat în februarie 2027, fiind gândit pentru a susține atât dezvoltarea rețelei de magazine, cât și creșterea accelerată a comenzilor online.

„Avem nevoie de mai mult spațiu, pentru online, pentru magazinele fizice și pentru alte activități, pentru că businessul nostru a accelerat”, a explicat CEO-ul companiei.

Investiții de circa 30 de milioane de euro și în 2026

Investiția face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a operațiunilor pe piața locală, într-un context economic pe care compania îl descrie drept dificil, dar cu potențial ridicat de creștere.

„Strategia noastră este clară pentru România. Contextul este destul de dificil, așa cum am spus și în discursul meu, dar avem încredere în piața locală. Continuăm să investim în România atât anul acesta, cât și anul viitor. Anul trecut am investit aproape 30 de milioane de euro, iar anul acesta nivelul va fi similar”, a spus Bauduin.

CEO-ul Leroy Merlin România a explicat că actuala etapă de dezvoltare vine după o perioadă în care compania și-a consolidat baza operațională și a accelerat extinderea rețelei.

„Când am preluat rolul de CEO, obiectivul meu a fost unul foarte simplu: să consolidăm bazele companiei. Prima etapă a fost realizată anul trecut și accelerăm în acest an. A doua direcție este extinderea rețelei de magazine. În trei ani, Leroy Merlin a deschis șase magazine și a relocat unul. Este doar începutul.”

Noul centru logistic este construit în cadrul CTPark Bucharest West, cel mai mare parc industrial din Europa Centrală și de Est, care va ajunge la o suprafață totală de aproximativ 1,5 milioane de metri pătrați. Amplasarea pe autostrada A1 oferă acces direct la principalele rute de transport și poziționează investiția ca un punct-cheie pentru distribuția la nivel național și regional.

Prin această mișcare, Leroy Merlin își întărește infrastructura și își pregătește următoarea etapă de creștere, într-o competiție directă pentru prima poziție pe piața de bricolaj din România.