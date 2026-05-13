Ronald Binkofski, Șeful CTP România, spune că își continuă expansiunea în țara noastră, în ciuda unui mediu de business dificil  

„În ceea ce privește CTP, compania continuă să crească rapid, chiar dacă mediul de business nu este unul ușor. Suntem prezenți în 11 țări din Europa Centrală și de Est și ne-am extins recent și în Italia, care va fi o direcție importantă de dezvoltare. Și nu ne oprim aici, analizăm și alte piețe, inclusiv unele considerate în prezent foarte dinamice în sectorul logistic”, a spus acesta.

Directorul CTP România a explicat că modelul de business al companiei diferă de alte modele din industrie, fiind construit în jurul deținerii și operării pe termen lung a activelor.

„În industria noastră există modele de business diferite. Modelul CTP combină dezvoltarea clădirilor, închirierea acestora, lucrul cu clienți pe termen lung și păstrarea proprietăților în portofoliu. Nu este un model în care investești și ieși rapid după recuperarea investiției. Totul depinde de natura proiectelor și de evoluția lor în timp, motiv pentru care este dificil de spus dacă vorbim de 9, 10 sau 15 ani”, a explicat Binkofski.

Acesta a insistat că dezvoltările companiei sunt gândite pe orizonturi mult mai extinse decât ciclurile obișnuite de business.

„Mai degrabă, trebuie privit în ansamblu: suntem aici pentru a rămâne pentru 10, 15 sau chiar 50 de ani. Personal, îmi petrec mult timp, pe lângă planificarea acestui parc, lucrând și la alte proiecte pe un orizont de 10–15 ani înainte, inclusiv din perspectiva a ceea ce urmează să construim”, a declarat el.

Extinderea colaborării cu Leroy Merlin

În același context, Binkofski a făcut referire și la responsabilitățile sale formale, subliniind diferența dintre indicatorii financiari și realitatea dezvoltării unor proiecte de infrastructură de mari dimensiuni.

„Numele meu apare în continuare pe site-ul companiei și există, desigur, o perspectivă de tip P&L și raportare, dar în realitate vorbim despre un portofoliu complex, format din multiple clădiri și proiecte”, a adăugat acesta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat în CTPark Bucharest West, unde compania a anunțat extinderea colaborării cu Leroy Merlin România.

Retailerul, parte a grupului francez ADEO, a semnat un acord pentru dezvoltarea unui nou centru regional de distribuție, construit la comandă, cu o suprafață de 48.500 de metri pătrați. Proiectul este deja în construcție și urmează să fie livrat în februarie 2027.

Noua investiție marchează o etapă importantă în parteneriatul dintre cele două companii, după ce Leroy Merlin a utilizat anterior spații logistice mai mici în cadrul parcului.

Potrivit reprezentanților CTP, acordul a fost construit în jurul cerințelor operaționale și tehnice ale retailerului, incluzând flexibilitate în configurarea spațiului, posibilitatea de adaptare ulterioară și termene rapide de livrare.

CTPark Bucharest West este amplasat pe autostrada A1 și face parte din cel mai mare parc industrial din Europa, cu o suprafață totală planificată de aproximativ 1,5 milioane de metri pătrați închiriabili.

Parcul a fost dezvoltat începând cu 2015 și a evoluat într-un hub logistic major, care găzduiește peste 20 de companii și oferă facilități integrate pentru angajați, inclusiv spații de servicii și zone dedicate activităților comunitare.

Datorită poziționării strategice, cu acces direct la infrastructura rutieră principală și proximitatea Bucureștiului, parcul este utilizat în special de operatori din comerțul electronic și logistică, care vizează piața Capitalei și regiunile din sudul și sud-estul Europei.