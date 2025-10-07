Sucurile dietetice sunt mai nocive decât băuturile zaharoase. Ambele variante cresc riscul de boli hepatice cu până la 60% – studiu

Boala ficatului gras nealcoolic, sau NAFLD, este o afecțiune în care grăsimea se acumulează în ficatul persoanelor care consumă puțin sau deloc alcool. Leziunile pot fi similare cu cele observate la un consumator excesiv de alcool și pot duce la ciroză — cicatrizarea avansată a ficatului — precum și la cancer de ficat.

Afecțiunea, denumită și boală hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice (MASLD), este una dintre principalele cauze ale cancerului hepatic. Se estimează că NAFLD a crescut cu 50% în Statele Unite în ultimele trei decenii — astăzi, aproximativ 38% din populație suferă de această afecțiune, potrivit CNN.

„Băuturile îndulcite cu zahăr (SSB) sunt de mult timp sub lupă, în timp ce alternativele lor „dietetice” sunt adesea considerate o alegere mai sănătoasă”, a declarat autorul principal al studiului, Lihe Liu, student la departamentul de gastroenterologie al Primului Spital Afiliat al Universității Soochow, din Suzhou, China.

„Studiul nostru arată că băuturile cu conținut redus sau fără zahăr (LNSSB) erau de fapt asociate cu un risc mai mare de MASLD, chiar și la niveluri modeste de consum, cum ar fi o singură cutie pe zi”, a declarat Liu într-un comunicat.

Consumul de băuturi dietetice a fost, de asemenea, asociat cu un risc mai mare de deces din cauza bolilor hepatice, potrivit rezumatului, o sinteză de o pagină a articolului înainte de a fi evaluat de colegi și publicat într-o revistă. Cercetarea a fost prezentată luni la Berlin, în cadrul United European Gastroenterology Week, o conferință anuală a Societății Europene de Endoscopie Gastrointestinală.

„Aceste descoperiri contrazic percepția comună că aceste băuturi sunt inofensive și subliniază necesitatea de a reconsidera rolul lor în dietă și sănătatea ficatului, mai ales că MASLD devine o problemă de sănătate la nivel global”, a declarat Liu.

Cum afectează dieta și băuturile zaharoase ficatul

Studiul a urmărit aproape 124.000 de persoane fără boli hepatice care participă la UK Biobank, un amplu studiu de cercetare biomedicală care urmărește persoane din Regatul Unit. Tipul și frecvența consumului de băuturi au fost evaluate folosind chestionare alimentare pe 24 de ore, la diferite momente pe parcursul studiului de 10 ani.

Pe lângă legătura dintre dietă, băuturile răcoritoare cu zahăr și boala ficatului gras nealcoolic, studiul a constatat că participanții care au înlocuit apa au redus riscul cu aproape 13% pentru băuturile zaharoase și cu peste 15% pentru băuturile dietetice. Trecerea de la băuturile zaharoase la băuturile dietetice (sau invers) nu a redus riscul.

Studiul oferă „dovezi directe ale comportamentelor alimentare care influențează MASLD” și contrazice o analiză anterioară care a constatat că băuturile dietetice ar putea fi înlocuite cu apă, a spus Sajid Jalil, profesor asociat clinic de gastroenterologie și hepatologie la Facultatea de Medicină a Universității Stanford din California. El nu a fost implicat în studiu.

„Studiul a arătat că atât băuturile răcoritoare obișnuite, cât și cele dietetice pot dăuna ficatului în timp, însă alegerea apei sau a băuturilor neîndulcite ar putea ajuta la protejarea acestuia”, a spus Jalil. „Pentru mine, acest studiu are o pondere mult mai mare decât studiile anterioare, datorită designului său prospectiv, care implică un număr mare de subiecți, teste validate pentru diagnosticarea MASLD și o urmărire pe termen lung”.

De ce băuturile zaharoase și dietetice ar avea un astfel de impact asupra ficatului?

În băuturile zaharoase, conținutul ridicat de zahăr provoacă creșteri rapide ale glicemiei și insulinei, ceea ce poate favoriza creșterea în greutate, a spus Liu. Excesul de zahăr poate, de asemenea, să determine acumularea de grăsime în ficat.

Deși au un conținut caloric redus, băuturile dietetice pot afecta totuși sănătatea ficatului prin mai multe căi, a spus ea.

„Acestea pot modifica microbiomul intestinal, pot interfera cu senzația de sațietate, pot crește preferința pentru alimentele dulci și pot stimula chiar și secreția de insulină”, a spus Liu. „Apa, însă, hidratează organismul fără a afecta metabolismul, ajută la sațietate și susține funcția metabolică generală.

„De aceea, reducerea riscului este similară indiferent de băutura îndulcită care este înlocuită — acest lucru arată că apa este cea mai sănătoasă băutură implicită”.