Suedia ar putea confisca proprietățile deținute de cetățeni ruși în apropierea bazelor militare

Un nou instrument împotriva spionajului

Executivul de la Stockholm a anunțat formarea unei comisii de anchetă pentru modificarea Legii Exproprierii, comisie ce va fi prezidată de un judecător al Curții de Apel și urmează să prezinte concluziile până la sfârșitul lunii martie 2027.

„Scopul este de a se asigura că Guvernul Suediei poate acționa atunci când o proprietate riscă să fie utilizată într-un mod care amenință securitatea națională. Deteriorarea situației de securitate pune noi cerințe asupra capacității Suediei de a se proteja împotriva amenințărilor. Riscul ca proprietățile imobiliare să fie utilizate pentru sabotaj, culegere de informații sau alte activități care constituie o amenințare la adresa securității trebuie gestionat eficient”, transmite guvernul suedez printr-un comunicat de presă citat de TVP World.

Proprietăți rusești lângă baze militare și aeroporturi

Deși comunicatul oficial nu menționează explicit Rusia drept principala amenințare, ministrul Apărării, Pal Jonson, a subliniat în repetate rânduri necesitatea de a simplifica și scurta procedurile de reglementare „pentru a răspunde amenințării din partea Rusiei mai rapid și mai eficient”.

Inițiativa apare și pe fondul avertismentelor lansate de serviciile de informații occidentale, care susțin că agenți ruși ar încerca să achiziționeze proprietăți în apropierea unor obiective militare și infrastructuri critice.

Situația a provocat un scandal politic major încă din 2023, când jurnaliștii suedezi au dezvăluit că un oligarh cu legături strânse cu Kremlinul cumpărase o proprietate în vecinătatea unei baze navale de înaltă securitate.

Serviciul suedez de securitate, SÄPO, a avertizat cu privire la posibile activități de spionaj în regiunea capitalei, după ce Biserica Ortodoxă Rusă a achiziționat mai multe proprietăți în apropierea aeroportului Västerås de langa Stockholm.