Țara care deschide un „oraș spațial” pentru un eveniment global important din 2028

Fost sediu al legendarului observator al conducătorului și astronomului Mirzo Ulugbek — un far al științei în secolul al XV-lea — orașul uzbek Samarkand este gata să-și recâștige locul printre stele.

În 2028, orașul de pe Drumul Mătăsii va găzdui Congresul Internațional de Astronautică (IAC), cea mai mare reuniune a industriei spațiale din lume. Acest lucru reflectă obiectivul Uzbekistanului de a deveni un actor important în „era spațială” modernă.

Ambițiile spațiale ale Uzbekistanului s-au accelerat de la înființarea Agenției Uzbekcosmos în 2019. Agenția remodelează modul în care națiunea utilizează tehnologiile spațiale pentru guvernare, mediu și dezvoltare.

„La începutul anului 2025, Uzbekistanul a devenit una dintre puținele țări din lume care a impus prin lege utilizarea obligatorie a datelor de teledetecție”, a declarat Muhiddin Ibragimov, director adjunct al Uzbekcosmos. „Acest lucru garantează că informațiile satelitare sunt integrate oficial în procesele de planificare și de luare a deciziilor”.

Prin intermediul imaginilor optice și radar din satelit, agenția monitorizează utilizarea terenurilor, resursele de apă, activitatea agricolă și expansiunea urbană, detectând chiar și defrișările ilegale sau construcțiile neautorizate. Sistemele automatizate compară aceste date cu bazele de date naționale, declanșând alerte către ministerele relevante pentru a se lua măsuri rapide.

„De asemenea, aplicăm monitorizarea bazată pe radar pentru a asigura siguranța infrastructurii”, a adăugat Ibragimov. „Prin analiza semnalelor radar, putem detecta deplasări ale solului sau structurale de până la câțiva milimetri — cruciale pentru monitorizarea barajelor, rezervoarelor și instalațiilor industriale înainte ca riscurile să se transforme în dezastre”.

Uzbekcosmos se extinde spre ”spațiu”

Pe parcursul anului 2024, Uzbekcosmos a extins amploarea și precizia monitorizării spațiale naționale. Folosind imagini satelitare de înaltă rezoluție și tehnologii de geoinformare, agenția a examinat sectoare cheie precum ecologia, geologia, agricultura și silvicultura, identificând peste 100.000 de potențiale nereguli în întreaga țară.

O astfel de supraveghere bazată pe date permite autorităților să abordeze utilizarea necorespunzătoare a terenurilor, să îmbunătățească supravegherea mediului și să promoveze gestionarea durabilă a resurselor.

În paralel cu progresele tehnice, Uzbekistanul și-a consolidat cadrul juridic și instituțional pentru dezvoltarea spațială. Au fost adoptate noi legi și decrete guvernamentale pentru a reglementa activitățile spațiale naționale, a introduce sisteme de monitorizare radar pentru stabilitatea seismică a rezervoarelor și a ghida integrarea tehnologiilor aerospațiale în sectoare economice cheie.

Atragerea tinerilor

În următorii trei ani, Uzbekistanul intenționează să extindă educația spațială și sensibilizarea publicului, să încurajeze universitățile, ministerele și firmele private să se alăture proiectelor legate de spațiu și să inspire tinerii uzbeci să urmeze știința, tehnologia și inovarea.

Uzbekcosmos a aprofundat, de asemenea, cooperarea internațională prin parteneriate și memorandumuri cu instituții din China, Japonia, Turcia, Azerbaidjan și alte națiuni, promovând în același timp educația și inovarea la nivel național. Programe precum Săptămâna Spațială Mondială, NASA Space Apps Challenge și proiectele studențești legate de sateliți au avut ca scop consolidarea implicării tinerilor.

Abordarea Uzbekistanului reflectă o tendință mai largă a țărilor care au rămas în urmă din punct de vedere spațial, dar care acum pășesc din ce în ce mai mult pe scena mondială. Angelina Bekasova, expert senior în politici spațiale și de inovare la Ministerul Economiei din Letonia, a subliniat potențialul crescând de cooperare între Europa și Asia Centrală.

„Spațiul a fost întotdeauna internațional”, a remarcat Bekasova. „Țări precum Uzbekistanul nu mai sunt doar clienți ai tehnologiei, ci co-creatori de soluții, construind sisteme de observare a Pământului și dezvoltând segmente terestre. Această viziune comună face ca cooperarea dintre Europa și Asia Centrală să fie eficientă și reciproc avantajoasă”.

Samarkand a fost ales să găzduiască IAC 2028

În ciuda concurenței puternice din partea Chinei, Indiei și Bahrainului, Samarkand a fost selectat oficial să găzduiască Congresul Internațional de Astronautică 2028, devenind primul oraș din Asia Centrală care organizează acest eveniment global. Decizia a fost anunțată în cadrul IAC 2025 din Sydney, Australia.

În oferta sa, Uzbekistanul a propus transformarea Complexului Drumului Mătăsii într-un „Oraș Spațial” plin de viață, unde participanții nu vor doar participa la sesiuni, ci vor trăi și interacționa într-un mediu științific captivant.

„Ideea noastră a fost să îmbinăm știința și cultura — să transformăm congresul într-o experiență, nu doar într-o conferință”, a explicat Ibragimov, care a condus echipa de licitație a delegației uzbece la Sydney. „Ideea unui „oraș spațial” în Samarkand a fost primită cu un entuziasm extraordinar”.

Se preconizează că IAC 2028 va atrage peste 10.000 de participanți, inclusiv agenții spațiale importante precum NASA, ESA, JAXA, ISRO și Roscosmos, precum și lideri din sectorul privat, precum Axiom Space, Planet, Maxar, Starlink și OneWeb. Congresul de la Sydney din 2025 a generat aproximativ 26 de milioane de euro pentru economia gazdei; experții prevăd beneficii similare sau mai mari pentru Uzbekistan.

Alegerea orașului Samarkand are o semnificație simbolică profundă pentru Uzbekistan. În urmă cu aproape șase secole, Mirzo Ulugbek, astronom și conducător, a transformat orașul într-un centru al cunoașterii cu observatorul și madrasa sa. Astăzi, organizatorii evenimentului spun că această moștenire este readusă la viață la scară cosmică.

„Acum șase secole, Ulugbek a construit un observator care a făcut din Samarkand un centru global al științei”, a scris Sherzod Shermatov, ministrul tehnologiilor digitale din Uzbekistan, pe rețelele de socializare. „În 2028, cel mai mare eveniment spațial din lume va avea loc aici”, a adăugat el, afirmând că acesta va servi drept „baza celei de-a treia Renașteri”.